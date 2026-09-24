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בחצר הקודש נדבורנה

הרבי הכין בעצמו את נרות השעווה והחסידים התרגשו

תיעוד מלא מערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים: מאמירת תשליך ושחיטת הכפרות, דרך הכנת נרות השעווה בידי הרבי עצמו, ועד להבדלה ולטיש בשמחה רבה

ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)

ימי הרחמים והסליחות הסתיימו בחצר הקודש נדבורנה בירושלים במעמדות מרוממים שליוו את האדמו"ר שליט"א והחסידים מראשית עשרת ימי תשובה ועד לצאת יום הכיפורים הקדוש.

תיעוד מלא מהמעמדים כולל את אמירת התשליך ביום אמירת סליחות י"ג מידות, את שחיטת הכפרות באשמורת הבוקר, ואת הטיש המיוחד בערב יום הכיפורים המכונה בחסידות "מכלכל חיים טיש".

בשעות הצהריים של ערב יום הכיפורים התרחש מעמד נדיר במיוחד: הכנת נרות החיים לקראת היום הקדוש. החסידים נחו בהתרגשות כשהאדמו"ר עמד על הבמה והכין בעצמו ובידיו את נרות השעווה טרם תפילת מנחה.

במוצאי יום הכיפורים התקיים מעמד ההבדלה המיוחד – המעמד היחיד במהלך השנה שבו האדמו"ר עורך הבדלה בפני כל הקהל בהיכל בית המדרש.

לאחר מכן, בצאת החג, ערך האדמו"ר את מעמד קידוש לבנה, ובהמשך התקיים טיש בשמחה רבה מתוך כלי זמר ושירה.

ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)
ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ. (ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצר נדבורנה ירושלים • צילום: שימי פ.)

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