בבלי

עוד כתבות על תשליך:

הַיֹּצֵר יַחַד לִבָּם

בהיכל החדש

רגעים מיוחדים

בין שמים למים

הגבאים נעמדו מאחור

כמנהג אבותיו

בביתו של איש העסקים

פִּתְחוּ פֶּתַח כְּחֻדּוֹ שֶׁל מַחַט

דּוֹרְשֵׁי יִחוּדְךָ

וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ

מהנחל אל תוך ההיכל

תְלֵיסַר מְכִילִין דְּרַחֲמֵי

וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצֻלוֹת יָם 

בראשות האדמו"ר

בְּכָל הַר קָדְשִׁי
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר