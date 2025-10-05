צפו בתיעוד נעלה כשהאדמו"ר ממונקאטש, מזקני אדמו"רי בורו פארק, קיים את מנהג התשליך בחוף הים של ניו יורק ולאחר מכן חילק מיני מזונות לחסידים | בהמשך ערך הרבי כפרות בהיכל בית מדרשו, ועקב אחר עבודת השוחט ששחט את העוף עם כל החומרות וההידורים (חסידים)
תיעוד ענק מעשרת ימי תשובה, ערב ומוצאי יום הכיפורים בחצה"ק צאנז | החל מבדיקת אתרוגים ולולבים | אמירת סליחות באשמורת הבוקר ומנהג הכפרות ושחיטתה בערב היום הקדוש, ובהמשך בעריכת השולחן הטהור | הבדלה וקידוש לבנה במוצאי יום הקדוש | קבלת קהל עם קודש תלמידי הישיבות מנתניה ומחיפה | גאב"ד מאקווא בקו"פ | משה גולשטיין תיעד את הרגעים המרוממים ומגיש גלריה (חסידים)
ערב יום הכיפורים ערך ראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק, חבר המועצת הליטאית, את מנהג הכפרות בתרנגול - ולאחר מכן נכח במעמד השחיטה וקיים מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד הנדיר (עולם הישיבות)
צפו בתיעוד מחצה"ק סקולען לייקווד מערב ומוצאי יום הכיפורים בצל קודשו של האדמו"ר | החל מאמירת תשליך, עריכת מנהג הכפרות במעון קודשו, בשחיטת התרנגול, בחלוקת מיני מזונות לאחר תפילת שחרית ובהבדלה בצאת הצום (חסידים)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
בחדר הספרים העתיק במעונו בעיר התורה והחסידות בני ברק, קיים אמש - ליל ערב יום הקדוש, ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי התורה, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים | במעמד נצפה ראש הישיבה מקיים את המנהג על תרנגול לבן, מתוך דבקות עליונה (חרדים)
הראש"ל הגר"י יוסף, מפרסם מכתב הלכתי באשר למנהג הכפרות על עופות ומזהיר מפני צער בעלי חיים והחובה בפיקוח תוך הדגשה כי אביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, נהג בשנותיו האחרונות לערוך את המנהג על מעות | המכתב המלא (חרדים)