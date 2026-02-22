למרות החסימות ההרמטיות של המשטרה והנחיות פיקוד העורף, בחלק מקהילות הקודש של חוגי הקנאים מסרבים להשלים עם רוע הגזירה ומזכירים את "הניסים של תשפ"ד" • "אמנם אתם פטורים מאחריות, אבל מי נתן לכם רשות למנוע מאיתנו להגיע לרשב"י?", הם תוהים ונערכים להגיע לציון הרשב"י בל"ג בעומר בכל דרך • האם נראה שוב את העימותים הקשים בשטח? (חרדים, חדשות)
ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס | בתיעודים ממקומות מחאה נוספים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר (בעולם)
ארבעה בני אדם נהרגו בעימותים שהתחדשו בין כוחות המשטר הסורי של אחמד א-שרע לבין "כוחות סוריה הדמוקרטיים", השייכים לכורדים | הקרבות פרצו על רקע קיפאון ממושך במגעים בין הצדדים, כאשר כל אחד מהם מטיל על האחר את האחריות להתלקחות (העולם הערבי)
השגריר האמריקאי מייק האקבי קרא לרשויות, לחקור "בצורה נחושה" את נסיבות מותו של האזרח האמריקני סמוך לכפר סינג'יל | לדבריו: "הוא הגיע לבקר את משפחתו והוכה למוות, יש למצות את הדין עם מעשה הטרור הזה" (בארץ, מדיני)
בסוריה דיווחו הערב כי לפחות שמונה בני אדם נהרגו ועוד 32 נפצעו בעימותים אלימים בין דרוזים לבדואים סונים במחוז א-סווידא שבדרום המדינה | מדובר באזור שבו כבר אירעו עימותים קשים בחודשים האחרונים, והם התלקחו מחדש בסוף השבוע והיום החריפו (העולם הערבי)