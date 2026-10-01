התביעה הכללית באיחוד האמירויות הורתה באופן רשמי על הקמת צוות חקירה מיוחד, בעקבות האירוע החמור שהתרחש במהלך טיסת חברת 'פליי דובאי'. זו הפעם הראשונה שרשויות האמירויות מתייחסות באופן ישיר לאפשרות שמדובר באירוע טרור.

על פי הודעת הרשויות באמירויות, צוות החקירה קיבל הנחיה לבחון לעומק את כלל ההיבטים של האירוע, ובמרכזם השאלה האם היה קשר להתארגנות טרור כלשהי, והאם מדובר בפעולה שתוכננה או הוכוונה מראש על ידי גורמים עוינים.

בהודעה הרשמית שפורסמה מטעם התביעה הכללית הובהר כי מאחר שמדובר במטוס השייך לחברת תעופה אמירותית, לרשויות החוק והאכיפה באיחוד האמירויות קיימות סמכויות שיפוט וחקירה מלאות בנושא. בארגוני האכיפה באמירויות הדגישו כי סמכות זו עומדת בתוקפה גם אם האירועים עצמם התרחשו מחוץ לשטח הטריטוריאלי של המדינה.

האירוע החמור התרחש במהלך טיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, כאשר טייס משנה עומאני דקר את הקברניט ונוסעים ישראלים השתלטו על המפגע ומנעו אסון. ישראל הגדירה את האירוע כפיגוע טרור, וראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי "נדע בקרוב אם לאיראן היה קשר לזה".

צוות החקירה שנכנס לפעולה צפוי לגבות עדויות ולבחון את ציר הזמנים והממצאים סביב האירוע, כאשר תוצאות הבדיקה יועברו בהמשך לגורמי המשפט המוסמכים.