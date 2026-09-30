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משבר דיפלומטי

170 ישראלים תקועים בסעודיה: סירוב לאשר מטוסי חילוץ של צה"ל

כ-170 ישראלים ממתינים בנמל תעופה סעודי לאחר שסעודיה סירבה לאשר מטוסי חילוץ ישראליים • במקום זאת אושר מטוס של פליי דובאי – אך חלק מהנוסעים מסרבים לעלות על מטוס אותה חברה

מטוס פליי דובאי (צילום: יוסי אלוני - פלאש 90)

כ-170 אזרחים ישראלים נותרו תקועים על אדמת סעודיה, מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, במצב שמתואר כסוריאליסטי.

הישראלים ממתינים בחדר ההמתנה של נמל התעופה הנסיך סולטאן בן עבד אל-עזיז בעיר טאבוק שבצפון-מערב ערב הסעודית, כאשר עדיין לא ברור באיזו דרך יוחזרו לארץ.

על פי הדיווחים, ישראל פנתה לסעודיה בבקשה לאשר נחיתה של שלושה מטוסי הרקולס צבאיים לצורך חילוץ האזרחים, אולם המדינה העוינת סירבה לבקשה.

במקום זאת, הסעודים אישרו של חברת התעופה האמירתית פליי דובאי, שאמורה להחזיר את הישראלים לארץ.

אלא שעתה מתברר כי הישראלים, או לפחות חלקם, מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של אותה חברה שבה התרחש ניסיון הפיגוע לכאורה.

במידה והסעודים יעמדו על סירובם לאפשר טיסת חילוץ של צה"ל או לכל הפחות של חברת אלעל, המשבר עשוי להימשך שעות רבות נוספות ואף ימים, כאשר עשרות ישראלים נותרים תקועים במדינה עוינת.

סעודיהטיסת חילוץפליי דובאינמל תעופה טאבוק

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