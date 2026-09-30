כ-170 אזרחים ישראלים נותרו תקועים על אדמת סעודיה, מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל, במצב שמתואר כסוריאליסטי.

הישראלים ממתינים בחדר ההמתנה של נמל התעופה הנסיך סולטאן בן עבד אל-עזיז בעיר טאבוק שבצפון-מערב ערב הסעודית, כאשר עדיין לא ברור באיזו דרך יוחזרו לארץ.

על פי הדיווחים, ישראל פנתה לסעודיה בבקשה לאשר נחיתה של שלושה מטוסי הרקולס צבאיים לצורך חילוץ האזרחים, אולם המדינה העוינת סירבה לבקשה.

במקום זאת, הסעודים אישרו טיסת חילוץ של חברת התעופה האמירתית פליי דובאי, שאמורה להחזיר את הישראלים לארץ.

אלא שעתה מתברר כי הישראלים, או לפחות חלקם, מסרבים לעלות על טיסת החילוץ של אותה חברה שבה התרחש ניסיון הפיגוע לכאורה.

במידה והסעודים יעמדו על סירובם לאפשר טיסת חילוץ של צה"ל או לכל הפחות של חברת אלעל, המשבר עשוי להימשך שעות רבות נוספות ואף ימים, כאשר עשרות ישראלים נותרים תקועים במדינה עוינת.