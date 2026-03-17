טיסת חילוץ היא טיסה מיוחדת המיועדת לחלץ אזרחים ישראלים ממדינה המצויה במצב מלחמתי, משבר ביטחוני או אסון טבע, ולהשיבם בבטחה לישראל. מבצעי החילוץ מופעלים בדרך כלל על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשיתוף עם רשות שדות התעופה, רת"א וחברות תעופה ישראליות. טיסות אלו מופעלות כאשר טיסות מסחריות רגילות מבוטלות או מושעות עקב מצב ביטחוני, ונוסעים ישראלים נתקעים בחו"ל ללא אפשרות לשוב הביתה.

לאחרונה הופעל מבצע "חזרה בטוחה" שנועד להשיב ארצה נוסעים ישראלים שנאלצו להישאר בחו"ל עקב ביטולי טיסות. הטיסה הראשונה במסגרת המבצע המריאה מלרנקה שבקפריסין ונחתה בנתב"ג, והיוותה פתרון לישראלים שנתקעו בחו"ל. מבצעים מסוג זה מתואמים בין משרד התחבורה, רשות שדות התעופה וחברות התעופה הישראליות כדי להבטיח השבה מהירה ובטוחה של אזרחים.

טיסות חילוץ מופעלות במגוון תרחישים: מלחמות, התפרצויות אלימות, אסונות טבע, מגפות או משברים פוליטיים חריפים. במקרים מסוימים, הטיסות מופעלות גם כאשר מדינת היעד סוגרת את המרחב האווירי שלה או כאשר חברות תעופה זרות מפסיקות לטוס ליעדים מסוימים. הטיסות יכולות להמריא ישירות מהמדינה שבה נמצאים הישראלים, או מנקודות ביניים כמו קפריסין, תורכיה או יוון, אליהן מגיעים הנוסעים בדרכים חלופיות.

תהליך ארגון טיסת חילוץ כולל תיאום בין גורמים רבים: משרד החוץ מזהה את הישראלים הזקוקים לחילוץ, משרד התחבורה מתאם את הטיסות, רשות שדות התעופה מכינה את התשתיות בנתב"ג, וחברות התעופה מספקות את המטוסים והצוותים. במקרים מסוימים, הטיסות מלוות גם באמצעי ביטחון מיוחדים ובתיאום עם גורמי ביטחון. הנוסעים מתריעים על נוכחותם באמצעות אתר משרד החוץ או קווים חמים ייעודיים.

לאורך השנים ביצעה ישראל מבצעי חילוץ רבים, החל ממבצעים היסטוריים כמו מבצע משה ומבצע שלמה להשבת יהודי אתיופיה, ועד למבצעים עכשוויים להשבת תיירים ונוסעים ממדינות במשבר. כל מבצע חילוץ מקבל בדרך כלל שם קוד, כמו "חזרה בטוחה", ומתנהל לפי תכנון מדויק ולוחות זמנים קפדניים. המבצעים משקפים את המחויבות של מדינת ישראל לאזרחיה בכל מקום בעולם.

טיסות החילוץ מהוות כלי חיוני במדיניות החוץ והביטחון של ישראל, ומבטאות את עקרון האחריות הלאומית כלפי אזרחים ישראלים בחו"ל. הן מחזקות את תחושת הביטחון של ישראלים הנוסעים לחו"ל, בידיעה שבמקרה של משבר תהיה דרך להשיבם הביתה. המבצעים גם מחזקים את שיתוף הפעולה בין גופי הממשלה השונים ואת היכולת התפעולית של מערכת התעופה הישראלית להתמודד עם אתגרים בלתי צפויים.