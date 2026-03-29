סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
חחברת התעופה האמירתית אתיחאד אירווייז מכריזה על תגבור משמעותי בקו המקשר בין תל אביב לאבו דאבי | החל מהחודש הבא, החברה תעבור מ-4 טיסות יומיות ל-5 טיסות יומיות - גידול של כ-25% בתדירות הקו | המהלך צפוי להשפיע לטובה על מחירי הטיסות ליעדים מבוקשים במזרח הרחוק (תעופה)
לראשונה בתולדות סות’ביז, בית המכירות הפומביות הבינלאומי השיק סדרת מכירות יוקרה באבו דאבי, שתעמיד למכירה יהלומים נדירים, רכבי ספורט על, שעוני אספנים ומכוניות מירוץ של מקלארן | כל זהמתרחש במקביל לגרנד פרי פורמולה 1 ולאירועי כלכלה וטכנולוגיה, כחלק ממגמת המיצוב של הבירה האמיראית כמרכז עולמי להשקעות ותרבות עילית (בעולם)
תקרית דיפלמטית מביכה באבו דאבי הובילה לדיווח על כך ששגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, צפוי לעזוב את תפקידו ולשוב לישראל | בלשכת רה"מ מבהירים כי לא התקבלה החלטה להחזיר את השגריר |שלי: "מדובר באירוע פרטי, לקחתי לתשומת ליבי" (בעולם)
שליח נולד: רגע מצמרר בברית המילה שנערכה היום בקראון הייטס - ניו יורק, לבנו של ראובן קוגן מדובאי: הסב, הרב אלכסנדר, קרא בדמעות: "וייקרא שמו בישראל - צבי", על שם בנו שנרצח בידי חוליית מחבלים בעיצומה של השליחות באיחוד האמירויות