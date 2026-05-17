חזון 2030: אבו דאבי חושפת את המבנה שישאיר את העולם פעור פה

מבנה הספירה העתידני באבו דאבי ( צילום: רשתות חברתיות )

המבנה המקורי בלאס וגאס, הידוע בשם "הספירה", הוא אודיטוריום ענק להופעות בצורת כדור מושלם, שנחשב למקום היקר ביותר מסוגו בהיסטוריה של העיר. הוא התפרסם בכל העולם בזכות המעטפת החיצונית המרהיבה שלו – צג LED עצום ממדים המקרין תצוגות מתחלפות, כמו הירח או כדור הארץ, הנראות למרחק של קילומטרים רבים.

בניית הפלא הזה הייתה אתגר הנדסי חסר תקדים שדרש שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. לצורך הקמתו, הובא במיוחד מאירופה המנוף הרביעי בגודלו בעולם, המסוגל להגיע לגובה של 180 מטרים. בתוך האולם, המכיל כ-18,600 מקומות ישיבה, הותקן מסך ה-LED הגדול והאיכותי ביותר בתבל ברזולוציית 16K, לצד מערכת שמע מהפכנית הכוללת לא פחות מ-167,000 רמקולים. עלות הבנייה הכוללת של המבנה האייקוני הגיעה לסכום דמיוני של כ-2.3 מיליארד דולר.

סרטון קידום חדש חושף איך ייראה האולם החדש והמצופה בן 20,000 המושבים. המבנה יוקם באי יאס, ליד SeaWorld אבו דאבי,

כעת, השאיפה למצוינות עוברת לאבו דאבי. בבירת איחוד האמירויות הכריזו לאחרונה על הקמת "ספירה" שנייה, שתהיה ההעתק הראשון של המבנה המפורסם מחוץ לארצות הברית. הפרויקט השאפתני, שבו צפויים להשקיע כ-1.7 מיליארד דולר, מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית התיירות של אבו דאבי לשנת 2030.

המטרה היא להפוך את העיר למוקד עולמי של תרבות וחדשנות, ולהקים רשת גלובלית של אולמי הופעות עתידניים שישנו את פני האדריכלות המודרנית.