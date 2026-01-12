בפריצת דרך טכנולוגית היסטורית שנחשפה בתערוכת CES 2026 בלאס־וגאס, חברת דונאט לאב הכריזה על סוללה מוצקה ראשונה מסוגה שמגיעה לייצור סדרתי ומשולבת כבר באופנוע החשמלי החדש של Verge | הטכנולוגיה מבטיחה טעינה מהירה במיוחד, טווח נסיעה ארוך משמעותית ובטיחות משופרת – ובכך מתקרבת סוף־סוף הבטחת "הדור הבא" של אחסון אנרגיה (טכנולוגיה)
במהלך תחרויות הגרנד פרי לאס וגאס 2025 הציגה קבוצת LEGO קדילאק ורודה בסגנון שנות ה־50 שנבנתה מלמעלה מ־418 אלף לבני לגו ושימשה כרכב הפודיום הרשמי - מהלך שנועד לקרב בעיקר בני נוער לעולם המוטורי דרך משחק, דמיון וייצוג על המסך ועל המסלול (רכב)
בכנס AI4 שנערך לאחרונה בלאס־וגאס, אמר מנהל ההנדסה של ווימו כי שילוב ליידאר ורדאר כ"קו הגנה חיוני" ברכבים אוטונומים הוא הכרחי, זאת בעוד טסלה ממשיכה לדחות חיישנים חיצוניים ולהסתמך אך ורק על מצלמות ובינה מלאכותית (רכב)