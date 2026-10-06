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סערת חוק הגיוס

בנט הכריז על 'חוק דרעי' – אך התברר: לא יחול על יו"ר ש"ס

יו"ר 'ביחד' הצהיר שיחוקק חוק שימנע ממשתמטים לכהן בקבינט • אלא שהחוק לא יחול על יו"ר ש"ס ששירת בצה"ל בשירות מקוצר

יו"ר ש"ס אריה דרעי

יו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, הצהיר היום (יום שלישי) כי במידה ויכהן כראש ממשלה, הוא יפעל לחקיקת חוק שכינה אותו 'חוק ' – חוק שימנע ממי שלא שירת בצה"ל לכהן כחבר בקבינט המדיני ביטחוני.

בנט הצהיר: "בממשלה הבאה אנחנו נחוקק את 'חוק דרעי', שקובע כי משתמט לא יוכל לשבת בקבינט - מי שהשתמט מצה"ל, או מעודד השתמטות, לא יוכל לשבת בקבינט".

אלא שבניגוד לכינוי שבחר בנט לחוק המוצע, התברר כי גם אם החוק יעבור בכנסת, הוא לא יחול על יו"ר ש"ס אריה דרעי. הסיבה לכך היא שדרעי שירת בצה"ל בשירות מקוצר כשלב ב', ולפיכך אינו עונה להגדרת 'משתמט' כפי שמציע בנט בחוק.

יצוין כי דרעי לא כיהן כחבר קבינט מדיני ביטחוני זה למעלה משלוש שנים. השתתפותו בישיבות קבינט מצומצם הייתה כאורחו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ללא זכות הצבעה.

חוק הגיוסנפתלי בנטאריה דרעיקבינט מדיני ביטחוני

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