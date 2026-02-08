הקבינט המדיני־ביטחוני דן הערב בצעדים הבאים במלחמה, בהם האפשרות לכיבוש העיר עזה | | מחוץ לדיון, מאות מפגינים דורשים מהממשלה לקדם עסקה לשחרור החטופים ללא דיחוי | פיקוד העורף הודיע כי מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי לפחות עד יום שלישי הבא (בארץ)
גוברות הערכות במגרש הפוליטי לכך שראש הממשלה צפוי להתייחס במסיבת עיתונאים מיוחדת להחלטות הדרמטיות של הקבינט – פינוי האוכלוסייה האזרחית מהעיר עד 7 באוקטובר, מצור על מחבלי חמאס, 5 עקרונות לניצחון ותמיכה אמריקנית, לצד דיווחים על תגבור כוחות (פוליטי)
בדיון הקבינט המצומצם התרשמו גורמים כי ראש הממשלה נתניהו נחוש לקדם עסקת חטופים – ואף מוכן לגלות גמישות חריגה, כולל בנושא נסיגה מציר מורג שבין רפיח לחאן יונס. לדברי נוכחים, "נתניהו מוכן להתפשר על דברים שלא התפשר עליהם קודם. יש מגעים בדוחא, עובדים קשה. גם אם לא תהיה עסקה מחר – אנחנו בכיוון" (פוליטי, מדיני)