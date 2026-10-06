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הליכוד חתם עם הציונות הדתית • בעוצמה יהודית תוקפים

הליכוד חתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית וזהות, אך סירב לעוצמה יהודית • בן גביר תוקף: מנסים להקטין אותנו ולהשאיר אותי מחוץ לממשלת אחדות

מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית וזהות, כשלושה שבועות לפני ה ה-26. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבהן הוחלט כי הציונות הדתית זקוקה להסכם העודפים יותר מכל מפלגה אחרת בגוש.

מטרת ההסכם היא לחזק את הציונות הדתית ולהבטיח שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה.

בתגובה, מפלגת עוצמה יהודית של השר לביטחון לאומי תקפה את הליכוד בחריפות. לטענת המפלגה, הליכוד סירב לחתום עימה על הסכם עודפים, וזאת כחלק מניסיון להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת אחדות שהליכוד מתכנן להקים עם גדי איזנקוט.

"לצערנו הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עם עוצמה יהודית, וזאת כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית, ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם איזנקוט", נכתב בהודעת עוצמה יהודית.

המפלגה הוסיפה כי "אלו בדיוק הדברים שאמר אתמול מועמד הליכוד וח"כ מפלגת העבודה לשעבר אלי גולדשמיד".

למפלגות השונות נותרו עוד עשרה ימים להגיש את הסכמי העודפים לוועדת הבחירות המרכזית. עד כה, מפלגת ישר חתמה עם מפלגת הדמוקרטים, וישראל ביתנו חתמה עם מפלגת ביחד.

לאורך השנים, ש"ס ויהדות התורה חתמו ביניהם בקביעות על הסכם עודפים, והסכם דומה צפוי להיחתם בין הרשימה המשותפת לרע"מ.

לעוצמה יהודית נותר לחתום עם מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר, שמנגד קיבלה פניה מרשימת המילואימניקים והכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה לחתום עמם על הסכם עודפים.

איתמר בן גבירעוצמה יהודיתהליכודהציונות הדתיתבחירות 2026

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