גיל לימון - המשנה ליועצת המשפטית

עו"ד גיל לימון משמש כמשנה ליועצת המשפטית לממשלה, תפקיד בכיר במערכת הייעוץ המשפטי לממשלה. במסגרת תפקידו, לימון מעורב בסוגיות משפטיות מרכזיות ורגישות, ומייצג את עמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בפורומים שונים. תפקידו כולל מתן חוות דעת משפטיות, ייצוג המדינה בהליכים משפטיים, והשתתפות בדיונים ממשלתיים בנושאים חוקתיים ומשפטיים מורכבים.

בחודשים האחרונים, גיל לימון מצא עצמו במרכז מספר מחלוקות משפטיות ופוליטיות משמעותיות. אחת הבולטות שבהן נוגעת לסוגיית גיוס חרדים, שם הוא מייצג את עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה בדרישה להחלטות אופרטיביות ולסנקציות כלכליות נגד לומדי תורה שאינם מתגייסים. לימון הבהיר כי "שלילת הנחות בארנונה היא כלי לגיטימי במאבק" וכי "השירות בצה"ל הוא חובה שבדין", תוך שהוא דוחה את התנגדות מנכ"ל משרד הפנים לסנקציות כלכליות.

העימות בין לימון לבין חברי כנסת מהקואליציה התחדד במיוחד בנושא חוק הגיוס. המשנה ליועמ"שית תקף את חוק הגיוס שמקדם שר הביטחון ישראל כ"ץ, וטען כי "החוק לא נותן מענה לצרכי הצבא, העקרונות לא מציגים ערובות לכך שיהיה שינוי משמעותי בשטח". בדיון בוועדת השרים לחקיקה, לימון הטיח בממשלה: "חלפו 5 חודשים מפסק הדין", והדגיש את הלחץ המשפטי המתגבר מצד בית המשפט העליון.

יו"ר ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תקף את לימון בחריפות בכנס באילת, באומרו: "להסתובב עם חמאה על הראש זה לא רעיון טוב" ו"לא היה יועץ שחתום על כל כך הרבה חוות דעת שבית משפט זרק". לימון סירב להגיב על ההתקפה, בציינו כי הדברים "לא ראויים לתגובה". העימות המשפטי בין הייעוץ המשפטי לממשלה לבין חברי הקואליציה משקף את המתח החוקתי העמוק במערכת הפוליטית הישראלית.

בנושא מינויים ממשלתיים, לימון התייחס למינויו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ, תוך שהוא מזהיר: "רה"מ אמר שראש השב"כ הבא לא יקבל תיקים – נראה שהוא עצמו מבין שזה בניגוד עניינים". עוד טען כי "לא משנה מה תהיה חוות הדעת שלנו – יהיו כאן הליכים משפטיים, והמינוי ייתקע". בנוסף, המשנה ליועמ"שית תקף בחריפות את מינוי השופט אשר קולה, בהקשר של פרשת ההדלפה.

בדיונים בוועדת השרים לחקיקה, לימון מצא עצמו בעימותים עם שרים שונים. השר יריב לוין, שר המשפטים, הטיח בו: "אתם פשוט לא עונים לשרים בנושאים מקצועיים שהם אפילו לא שנויים במחלוקת, זאת לא דרך ההתנהלות". לימון השיב: "אנחנו עובדים קשה כדי לתת מענה, אם יש למישהו בעיה נקודתית אתה טועה". העימותים הללו משקפים את המתח המתמשך בין הייעוץ המשפטי לממשלה לבין הממשלה עצמה.

תפקידו של גיל לימון כמשנה ליועצת המשפטית לממשלה ממקם אותו במרכז הזירה המשפטית-פוליטית בישראל. עמדותיו המשפטיות, במיוחד בנושאי גיוס חרדים, מינויים ממשלתיים ופיקוח חוקתי, הופכות אותו לדמות מרכזית בדיון הציבורי על גבולות הסמכות המשפטית והפוליטית במדינת ישראל. המתח בינו לבין נבחרי ציבור מהקואליציה ממשיך להתעצם, ומשקף את המשבר החוקתי העמוק שעוברת המערכת הפוליטית הישראלית.