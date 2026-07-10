חוק פיצול היועמשי"ת: רוטמן דחה 14,500 הסתייגויות בלילה אחד

לאחר מרתון דיונים שנמשך 21 שעות רצופות, סיימה ועדת החוקה, חוק ומשפט את שלב ההנמקה וההצבעה על כ-14,500 ההסתייגויות שהגישו חברי האופוזיציה על חלק א' של חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הוועדה דחתה את כלל ההסתייגויות, בכפוף להצבעות על הרביזיות שיתקיימו ביום ראשון בשעה 10:00.

חה"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, מסר בתום הדיון: "עוד חלק חשוב ומשמעותי בדרך לתיקון עבר. החוק קובע עיקרון פשוט: יועץ הוא יועץ, לא מנהל ולא מפקד. הוא לא יכול לסתום את הפה לממשלה, והוא לא יכול להמציא כללים וחוקים. אמשיך לתקן באחריות את מערכת המשפט".

מרתון של 21 שעות

הדיונים בוועדת החוקה היו מורטי עצבים ונמשכו ללא הפסקה במשך 21 שעות. חברי האופוזיציה הגישו כ-14,500 הסתייגויות על הצעת החוק, בניסיון לעכב את התקדמותה. על כל הסתייגות נדרשה הנמקה והצבעה נפרדת, מה שהפך את הדיון לממושך ומתיש.

כידוע, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה היא אחת מהצעות החוק השנויות ביותר במחלוקת בכנסת הנוכחית. ההצעה מבקשת להפריד בין תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה לבין תפקיד הייצוג המשפטי שלה, תוך הגבלת סמכויות היועץ המשפטי. על פי ההצעה, היועץ המשפטי לא יוכל עוד לסתום את הפה לממשלה או להמציא כללים וחוקים מעבר לסמכותו.

עימותים סוערים בוועדה

הדיונים בוועדת החוקה לוו בעימותים חריפים בין חברי הקואליציה לבין נציגי משרד המשפטים. במהלך אחד הדיונים, פרצה סערה חריפה בין רוטמן לבין המשנה ליועמ"שית, עו"ד ד"ר גיל לימון, כאשר רוטמן תקף את המערכת המשפטית בחריפות והאשים אותה בפגיעה באינטרס הציבורי.

בדיון נוסף, הורה רוטמן להוציא את המשנה ליועמ"ש גיל לימון מהוועדה, לאחר שזה הזהיר כי ההצעה מהווה פגיעה קיצונית בשלטון החוק. כל ששת המשנים ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגיעו במאוחד להציג עמדה נחרצת נגד הצעת החוק, מה שהעיד על חומרת הסוגיה בעיני הדרג המקצועי במשרד המשפטים.