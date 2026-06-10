חזית נוספת נפתחת בין הדרג המקצועי במשרד המשפטים לשר לביטחון לאומי: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, שרון אפק וגיל לימון, שיגרו מכתב חריף במיוחד לשר איתמר בן גביר, שבו הם מאשימים אותו בפגיעה מכוונת ושיטתית בעצמאותה של משטרת ישראל דרך עיכוב מינויים של קצינים בתפקידים רגישים.

במכתבם הדגישו המשנים כי העיכובים החוזרים ונשנים במינויי הקצינים אינם מקריים. "המקרים המתוארים מעוררים אפוא פעם נוספת חשש כבד כי אין מדובר באירועים נקודתיים או חריגים, אלא בהתנהלות שיטתית בה נעשה שימוש פסול בסמכות המינויים המופקדת בידיך ביחס ליחידות רגישות במשטרה העוסקות באכיפת חוק", כתבו אפק ולימון לבן גביר.

הרקע למכתב הנוכחי הוא עיכוב קידומם של שני קצינים בכירים: רפ"ק רעות רוזנברג, שחשיפת העיתונאי רועי ינובסקי העלתה כי מינויה נבלם, וסנ"צ איציק אלפסי, שהשר בן גביר מסרב לחתום על מינויו לתפקיד הרגיש של דובר אגף החקירות והמודיעין (אח"מ).

במשרד המשפטים מזהירים כי גם אם בסופו של דבר המינויים הללו מאושרים ומיושמים בעקבות עתירות לבג"ץ והתערבות משפטית, הנזק לארגון כבר נעשה. המשנים הסבירו במכתבם את ההשלכות ההרסניות של הפרקטיקה הזו על שדרת הפיקוד: "עצם העובדה כי קציני משטרה בתפקידים רגישים נדרשים לנקוט הליך משפטי נגד השר לביטחון לאומי, בגין פעולה בה הוא נוקט שלא כדין, יוצרת אפקט מצנן ויש בה כדי להשפיע לרעה על עצמאות המשטרה".