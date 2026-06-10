בבלי
חוטף מכות

המשנים ליועמ"שית במכתב חריף לבן גביר: "שימוש פסול ושיטתי בסמכות"

שרון אפק וגיל לימון יצאו נגד השר לביטחון לאומי בשל עיכוב מינויי קצינים רגישים במשטרה, בהם דובר אח"מ: "העובדה שקצינים נדרשים להליך משפטי נגד השר יוצרת אפקט מצנן ופוגעת בעצמאות המשטרה" (משפטי)

בן גביר וגיל לימון (צילום: פלאש 90)

חזית נוספת נפתחת בין הדרג המקצועי במשרד המשפטים לשר לביטחון לאומי: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, שרון אפק וגיל לימון, שיגרו מכתב חריף במיוחד לשר , שבו הם מאשימים אותו בפגיעה מכוונת ושיטתית בעצמאותה של משטרת ישראל דרך עיכוב מינויים של קצינים בתפקידים רגישים.

במכתבם הדגישו המשנים כי העיכובים החוזרים ונשנים במינויי הקצינים אינם מקריים. "המקרים המתוארים מעוררים אפוא פעם נוספת חשש כבד כי אין מדובר באירועים נקודתיים או חריגים, אלא בהתנהלות שיטתית בה נעשה שימוש פסול בסמכות המינויים המופקדת בידיך ביחס ליחידות רגישות במשטרה העוסקות באכיפת חוק", כתבו אפק ו לבן גביר.

הרקע למכתב הנוכחי הוא עיכוב קידומם של שני קצינים בכירים: רפ"ק רעות רוזנברג, שחשיפת העיתונאי רועי ינובסקי העלתה כי מינויה נבלם, וסנ"צ איציק אלפסי, שהשר בן גביר מסרב לחתום על מינויו לתפקיד הרגיש של דובר אגף החקירות והמודיעין (אח"מ).

במשרד המשפטים מזהירים כי גם אם בסופו של דבר המינויים הללו מאושרים ומיושמים בעקבות עתירות לבג"ץ והתערבות משפטית, הנזק לארגון כבר נעשה. המשנים הסבירו במכתבם את ההשלכות ההרסניות של הפרקטיקה הזו על שדרת הפיקוד: "עצם העובדה כי קציני משטרה בתפקידים רגישים נדרשים לנקוט הליך משפטי נגד השר לביטחון לאומי, בגין פעולה בה הוא נוקט שלא כדין, יוצרת אפקט מצנן ויש בה כדי להשפיע לרעה על עצמאות המשטרה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשפט:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר