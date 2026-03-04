טקס הענקת דרגות לקצינים שהיה אמור להיערך מחר לרגל חג ראש השנה, בוטל בעקבות עימות בין השר לביטחון לאומי בן גביר למפכ"ל דני לוי | ההחלטה נובעת מסירובו של בן גביר לחתום על חלק מהמינויים | הרקע: דבריו של המפכ"ל שבו אמר כי במקרה של משבר חוקתי לא תפעל המשטרה בהתאם להנחיות השר (משטרה)
ברקע הפיגועים הקשים שהתרחשו במהלך התקופה האחרונה במרכז הארץ ובצפון, ח"כ ארז מלול מש"ס פנה לשרה מירי רגב ולמ"מ השר לביטחון לאומי להחזיר לפעולה את יחידת האבטחה בתחבורה הציבורית | מלול: "צעד חיוני לשמירה על בטחון המדינה" (חדשות, פוליטי)
עתירה שהוגשה לבג"ץ, מבקשת לדרוש מהממשלה להדיח את השר לביטחון לאומי מתפקידו בעקבות התערבות פסולה לכאורה בעבודת המשטרה | למרות הוראת השופטים שלא לבקש ארכה נוספת, פרקליטות המדינה ביקשה ארכה נוספת של 45 ימים כדי ללמוד את הנושא לעומקו ולהגיש תגובה לעתירה (חדשות)