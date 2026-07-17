מה שנראה לפני כחצי שנה כהצהרה תקשורתית חריגה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הופך כעת למציאות ביורוקרטית: תוכנית "כלא התנינים" עוברת לשלב הביצוע. בעקבות פנייתו של בן גביר, חתמה אמש (חמישי) השרה להגנת הסביבה עידית סילמן על הכרזה רשמית המגדירה את תנין היאור כ"חיית בר מטופחת" – הצעד המשפטי המכריע המאפשר לשירות בתי הסוהר להתחיל בפיילוט מעשי להצבת תנינים סביב בתי כלא ביטחוניים.
המהלך מצית מחדש עימות חזיתי בין הדרג המדיני לבין שומרי הסף המשפטיים ואנשי המקצוע ברשות הטבע והגנים, אך בעיקר מעורר גל של תהיות בציבור הרחב. היעד שנבחר לפיילוט הראשוני הוא כלא קציעות שבדרום.
המודל האמריקאי שקרס תוך שנה
ראשיתו של הסיפור לפני כחצי שנה, אז הציע השר בן גביר לאמץ את מודל מתקן המעצר המוקף בתנינים של הנשיא דונלד טראמפ בארה"ב. בשב"ס נרתמו לקידום הרעיון והחלו בעבודת מטה רחבה שכללה בדיקות וסיורים מקצועיים בגני חיות. בתום הבדיקות הגיעו למסקנה כי הקמת בית כלא המוקף בתעלות ותנינים מוזילה באופן משמעותי את עלויות האבטחה השוטפות.
אלא שהמודל האמריקאי שעליו מתבססים התברר ככישלון מובהק. מדובר במתקן המעצר הפדרלי הרחב למהגרים בלתי חוקיים שהוקם בפלורידה – מתקן שזכה לכינוי "אלקטרז התנינים". המתקן, שהכיל כ-3,000 מיטות, הוקם כחלק ממדיניות ההגירה הנוקשה של ממשל טראמפ עמוק בתוך שמורת הביצות של דרום פלורידה, אזור פראי ומבודד שבו התנינים והנחשים מצויים בטבע ממילא.
המתקן עורר סערה בינלאומית וביקורת נוקבת מצד ארגוני זכויות אדם בשל תנאים קשים מנשוא ועדויות להתעללות, שכללו כליאת מהגרים בכלובי מתכת קטנים בשמש וללא מים. בסופו של דבר, רק לאחרונה, בסוף יוני 2026 – פחות משנת פעילות אחת מאז שנפתח – נסגר המתקן האמריקאי רשמית, תוך שהממשל מנסה למזער נזקים.
היועמ"שית: "אין מקום להשוואה"
החתימה של סילמן נעשתה תוך התעלמות מוחלטת ובניגוד חריף לעמדת הדרג המקצועי והמשפטי במשרדה. במכתב רשמי, קבעה היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, עו"ד נטע דרורי, כי אין תשתית מקצועית ועובדתית מספקת למהלך, ואין לו כל תקדים מוכר בבתי כלא מודרניים.
מכתבה של דרורי שופך אור גם על "המודל האמריקאי" שבו מתגאים בשב"ס ובסביבת בן גביר. עו"ד דרורי התייחסה לכך ישירות וכתבה: "בהתייחס לשימוש שנעשה בארה"ב צוין כי מדובר בניסיון לתקופה קצרה שהופסק. ככל הנראה, מדובר באזור שבו התנינים מצויים בטבע ממילא ולפיכך אין מקום להשוואה".
עוד הדגישה היועמ"שית כי לשב"ס אין כל מומחיות בגידול חיות בר מסוכנות מסוג זה, וסיכמה: "קיימת מניעה משפטית לקדם את ההכרזה כמבוקש". השרה סילמן מצידה החליטה להתעלם מהמכתב, וטענה כי גורם מקצועי בכיר ברט"ג אמר בפגישה סגורה כי הם אינם מתנגדים ליוזמה.
התרגיל המשפטי: "חיית בר מטופחת"
התוכנית נתקלה מיד בחסם חוקי. חוק להגנת חיית הבר בישראל מגדיר את תנין היאור כחיית בר מוגנת, ואוסר על החזקתו מחוץ לגבולותיהם של גני חיות מורשים. כדי להתגבר על המכשול, גובש פתרון המבוסס על שימוש בהכרזה על חיית בר כחיה מטופחת – כזו שניתן להחזיקה לצורכי מסחר.
הכרזה מסוג זה הייתה קיימת בישראל באופן חוקי עד שנת 2013 ואיפשרה להרוג תנינים לצרכים כלכליים. כעת הוחלט להתאימה לצרכים הביטחוניים, תוך הגבלת הנוסח להחזקה בלבד ורק עבור גופים ביטחוניים מורשים למשך חמש שנים.
מתוך נוסח הצו עליו חתמה השרה סילמן: "אני מכריזה כי פרטים של חיית בר ממין תנין היאור (Crocodylus niloticus) שטופחו בשביה, הם חיות בר מטופחות כל עוד... הם מוחזקים על ידי גוף ביטחוני... בתנאים שקבע המנהל למניעת מעורבותם לטבע ובכפוף לאישור הצורך הביטחוני בידי השרה להגנת הסביבה."
הציבור: "קמפיין בחירות על גבם של זוחלים"
אם השרים קיוו שהחתימה על הצו תתקבל כצעד ביטחוני נועז, הרי שהתגובות ברחוב הישראלי וברשתות החברתיות מוכיחות אחרת. גם היום, חצי שנה אחרי שהרעיון נזרק לראשונה לאוויר ודווקא עכשיו כשהוא הופך למסמך חתום, הציבור מסרב לקחת את היוזמה ברצינות ומציף את המהלך בביקורת נוקבת ובחוסר אמון.
"מדינת ישראל מתמודדת עם איומים קיומיים, טילים מדויקים, כטב"מים ומנהרות – ומישהו בממשלה באמת מנסה לשכנע אותנו שתעלת תנינים מימי הביניים היא מה שיפתור את בעיית האבטחה בכלא קציעות? במיוחד אחרי שהמודל המקורי בפלורידה קרס ונסגר תוך פחות משנה?", תוהה אזרח ברשת.
הביקורת המרכזית שנשמעת היום ברחוב היא שמדובר בקמפיין בחירות מובהק, שנועד כולו לייצר כותרות קליטות לבייס הפוליטי. כך או כך, עם חתימתה של סילמן, המאבק על "כלא התנינים" רק מתחיל. ספק רב אם התנינים מחמת גדר יגיעו לדרום, אך את הכותרות - השרים כבר קיבלו.
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