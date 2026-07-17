מה שנראה לפני כחצי שנה כהצהרה תקשורתית חריגה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הופך כעת למציאות ביורוקרטית: תוכנית "כלא התנינים" עוברת לשלב הביצוע. בעקבות פנייתו של בן גביר, חתמה אמש (חמישי) השרה להגנת הסביבה עידית סילמן על הכרזה רשמית המגדירה את תנין היאור כ"חיית בר מטופחת" – הצעד המשפטי המכריע המאפשר לשירות בתי הסוהר להתחיל בפיילוט מעשי להצבת תנינים סביב בתי כלא ביטחוניים.

המהלך מצית מחדש עימות חזיתי בין הדרג המדיני לבין שומרי הסף המשפטיים ואנשי המקצוע ברשות הטבע והגנים, אך בעיקר מעורר גל של תהיות בציבור הרחב. היעד שנבחר לפיילוט הראשוני הוא כלא קציעות שבדרום.

המודל האמריקאי שקרס תוך שנה

ראשיתו של הסיפור לפני כחצי שנה, אז הציע השר בן גביר לאמץ את מודל מתקן המעצר המוקף בתנינים של הנשיא דונלד טראמפ בארה"ב. בשב"ס נרתמו לקידום הרעיון והחלו בעבודת מטה רחבה שכללה בדיקות וסיורים מקצועיים בגני חיות. בתום הבדיקות הגיעו למסקנה כי הקמת בית כלא המוקף בתעלות ותנינים מוזילה באופן משמעותי את עלויות האבטחה השוטפות.

אלא שהמודל האמריקאי שעליו מתבססים התברר ככישלון מובהק. מדובר במתקן המעצר הפדרלי הרחב למהגרים בלתי חוקיים שהוקם בפלורידה – מתקן שזכה לכינוי "אלקטרז התנינים". המתקן, שהכיל כ-3,000 מיטות, הוקם כחלק ממדיניות ההגירה הנוקשה של ממשל טראמפ עמוק בתוך שמורת הביצות של דרום פלורידה, אזור פראי ומבודד שבו התנינים והנחשים מצויים בטבע ממילא.

המתקן עורר סערה בינלאומית וביקורת נוקבת מצד ארגוני זכויות אדם בשל תנאים קשים מנשוא ועדויות להתעללות, שכללו כליאת מהגרים בכלובי מתכת קטנים בשמש וללא מים. בסופו של דבר, רק לאחרונה, בסוף יוני 2026 – פחות משנת פעילות אחת מאז שנפתח – נסגר המתקן האמריקאי רשמית, תוך שהממשל מנסה למזער נזקים.

היועמ"שית: "אין מקום להשוואה"

החתימה של סילמן נעשתה תוך התעלמות מוחלטת ובניגוד חריף לעמדת הדרג המקצועי והמשפטי במשרדה. במכתב רשמי, קבעה היועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, עו"ד נטע דרורי, כי אין תשתית מקצועית ועובדתית מספקת למהלך, ואין לו כל תקדים מוכר בבתי כלא מודרניים.

מכתבה של דרורי שופך אור גם על "המודל האמריקאי" שבו מתגאים בשב"ס ובסביבת בן גביר. עו"ד דרורי התייחסה לכך ישירות וכתבה: "בהתייחס לשימוש שנעשה בארה"ב צוין כי מדובר בניסיון לתקופה קצרה שהופסק. ככל הנראה, מדובר באזור שבו התנינים מצויים בטבע ממילא ולפיכך אין מקום להשוואה".

עוד הדגישה היועמ"שית כי לשב"ס אין כל מומחיות בגידול חיות בר מסוכנות מסוג זה, וסיכמה: "קיימת מניעה משפטית לקדם את ההכרזה כמבוקש". השרה סילמן מצידה החליטה להתעלם מהמכתב, וטענה כי גורם מקצועי בכיר ברט"ג אמר בפגישה סגורה כי הם אינם מתנגדים ליוזמה.