בבלי
הבחירות מתקרבות

הח"כית התפטרה מהממשלה בעקבות החוק החרדי - ביסמוט עקץ 

סגנית שר החוץ, ח”כ שרן השכל, הודיעה על התפטרותה מהממשלה שעה לאחר שמליאת הכנסת אישרה את חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות • בקואליציה מיהרו לתקוף את המהלך, כאשר יו”ר ועדת החוץ והביטחון, ח”כ בועז ביסמוט, עקץ: “ראיתי הצגות משכנעות יותר” (חדשות) 

סגנית שר החוץ, ח”כ שרן השכל, ממפלגת ״תקווה חדשה״ הודיעה הערב (שלישי) על התפטרותה מהממשלה, זמן קצר לאחר שמליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות.

השכל, שנמנתה עם המתנגדים לחוק, הודיעה על פרישתה מהממשלה, במהלך שמגיע שעות לאחר אישור החוק שעורר מחלוקת חריפה בתוך הקואליציה.

בקואליציה לא המתינו זמן רב להגיב. יו”ר ועדת החוץ והביטחון, ח”כ בועז ביסמוט, תקף את השכל וכתב: ״אם את חושבת שאחרי ההצגה הזו ילהקו אותך למפלגה, כדאי שתדעי שהתור ארוך. אחרי שנה של דיונים בוועדת החוץ והביטחון בראשותי, ראיתי לא מעט חברי כנסת שעשו הצגות הרבה יותר משכנעות.״

התפטרותה של השכל מגיעה על רקע המחלוקת סביב חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות, שעבר הערב במליאת הכנסת למרות התנגדותם של מספר חברי קואליציה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר