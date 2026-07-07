נהג בצפון חולץ במצב בינוני מרכבו לאחר שהתדרדר לואדי ונפל ממצוק של 15 מטרים בפארק הכרמל, הנהג יצא מהאירוע בחיים באורח נס, כך לפי הודעה שפרסמה כב"ה.

לוחמי אש מתחנות חיפה, חדרה וצוות חילוץ מיוחד מתחנת קריות הוזעקו אחר הצהריים (שלישי) בעקבות דיווח חריג שהתקבל במוקד 102 אודות רכב שהידרדר לוואדי לאחר תאונת דרכים עצמית סמוך לקיבוץ בית אורן.

עדי ראייה סיפרו לצוותים על רכב שנפל לוואדי בעומק עצום של כחמישה-עשר מטרים.

עם הגעת הצוותים למקום, ולאחר סריקות לאיתור הרכב בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל, אותר הרכב. לוחמי האש ביצעו חילוץ של נהג הרכב, אשר למרבה הנס שרד את הנפילה ומצבו הוגדר בינוני.

היחידה לחילוצים מיוחדים פעלה לחילוץ של הנהג מהוואדי באמצעות מנוף מיוחד ומערכות חבלים מורכבות, הנהג חולץ לבסוף בהצלחה.

צפו ברגעי החילוץ.