בתיעוד שפרסם הערב כב"ה נראה אחד הבתים שנפגע בעיר באר שבע לאחר ירי טילים מאיראן במספר מטחים | בתיעוד נראים לוחמי האש כשהם מהלכים בין ההריסות לאחר שטיל פגע בסמוך, בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע (חדשות)
כוחות כב"ה הוזעקו לדירה בירושלים לאחר שמספר בני משפחה החלו להרגיש ברע ופיתחו תסמיני הרעלה | לאחר בדיקה התגלה קרע בצינור הגז של מחמם ה'יונקרס', מה שהביא להתפשטות החומר המסוכן בבית | המשפחה פונתה לבית החולים (חדשות)
בדיון על מוכנות ישראל לשריפות הענק בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל, סגן נציב הכבאות, טפסר רונן מכטייב, שיתף את הנוכחים ב"תפילת הכבאי", ביטוי למחויבות העמוקה של הלוחמים להצלת חיי אדם בכל מצב | צפו (בארץ)
סמוך לשעה 11:50 התקבלה קריאה במוקד 102 של מחוז דן אודות שריפה בקומה השלישית במבנה מסחרי בן ארבע קומות ברחוב שלמה המלך בבני ברק | לפי הדיווח, מדובר בשריפה באולם אירועים בקומה השלישית ובקומת בקרקע חנויות | למקום הוזנקו 4 צוותים והחלו בפעולות איתור המוקד, סריקות וחתירה למגע עם האש (חדשות)