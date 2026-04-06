טולסי גבארד מואשמת בחסימת דיווח רגיש על מקורב לטראמפ | ראש המודיעין הלאומי חשודה כי מנעה מהקונגרס ומגופי הביטחון גישה ליירוט מודיעיני זר העוסק בדמות בסביבת הנשיא, והעבירה את המידע ידנית לראש הסגל (ארה"ב)
התפתחות דרמטית בבדיקת מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד: מנכ"ל משרד הביטחון וקציני מודיעין זומנו לעדות דחופה • במוקד: פרשת הנער שהופעל כמקור והסתבך בריגול • האם הערה פיקודית מהעבר תטרפד את המינוי של נתניהו? (בארץ, חוק ומשפט)
הרב נחמן לנגר, שבנה את קבר מתתיהו המכבי לפני 25 שנים ביער בן שמן, מגיב לסערה על אמיתות הקבר וגל הפרסומים בעניין | אמנם כשבנו את המצבה לא היו להם סימוכין, אך מסתבר בדיעבד שהארכיאולוגיה דווקא תומכת בו וכך גם האלפים שעולים אל הציון | דבריו של "מייסד" הציון ותמונות היסטוריות מהקמת המצבה (חרדים, בארץ)
בדיוק במקום שבו אולי עמד מתתיהו הכהן וקרא לראשונה בהיסטוריה "מי לה' אלי!" והצית את מרד החשמונאים, עמדו בחג החנוכה עשרות לתפילה. במקום חרבות וחניתות, התפללו תפילת שחרית עם הלל מוסיקלי | ביקור בבית הכנסת העתיק אום אל-עומדן שבמודיעין (חרדים)
ראש אגף המודיעין - אגף שבחסדי שמיים פרץ את הדרך בהצלחה בפעולות ישראל באיראן, ביקר בבסיסי אמ״ן, שם הוא אמר: ״הבאתם את המודיעין שפרץ את הדרך לטהרן ובקרוב תפרצו דרך גם במרחבים נוספים; לצד איראן, אנחנו עם העיניים על החטופים בעזה ועל האיומים השונים על הלוחמים בחזית והאזרחים בעורף״ (חדשות מלחמה)
שריפה קטלנית פרצה בדירה בעיר מודיעין, ובמהלכה נספו אם ובנה |צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את השניים עם סימני כוויות קשות וללא רוח חיים |שוטרי תחנת מודיעין מבודדים את הזירה בעיר מודיעין, בה אותרו בתום כיבוי שריפה בדירה, אם ובנה ללא רוח חיים (חדשות, בארץ)
בית המשפט העליון קיבל את ערעור הפרקליטות, והחליט להרשיע אזרחית ישראלית בגין מסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב | הנאשמת העבירה פרטי מידע על גורמי ביטחון, ותיעוד של מתקנים רגישים, למרות שחשדה כי הוא פועל מטעם איראן (משפט)
היחידה היוקרתית שהיתה אמורה לראות הכל במרחב האיומים הביטחוניים - התעוורה לחלוטין באותן שעות קשות בהן החל הטבח הנורא של חמאס על העוטף | מערכת עיקרית אחת עליה הסתמכו, לא פעלה באופן רציף בשבת השחורה | גם מחסור בכוח אדם מנע את היכולת להיערך באופן מיטבי למתקפה (חדשות, צבא)