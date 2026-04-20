בעולם שבו המודיעין הוא המפתח לניצחון, הגודל כבר מזמן לא קובע – או לפחות, לא בדרך שחשבתם. חברת Teledyne FLIR Defense הודיעה על חוזה ענק לאספקת מערכות ה-Black Hornet 4 לצבא הגרמני. לא מדובר בעוד רחפן צעצוע, אלא בננו-מל"ט מהדור הבא שנועד להעניק ליחידות קטנות יתרון טקטי מכריע בשטח.

ה-צרעה שחורה 4 הוא פלא טכנולוגי: למרות משקלו האפסי (70 גרם), הוא מסוגל לטוס מעל 30 דקות לטווח של יותר משני קילומטרים. הוא מצויד במצלמת יום של 12 מגה-פיקסל עם ביצועים מעולים בתנאי תאורה חלשים ובמצלמה תרמית ברזולוציה גבוהה, המעבירות תמונה חדה וברורה ישירות למפעיל.

אחד היתרונות הבולטים של ה"צרעה" הוא היכולת שלה לפעול בסביבות עוינות במיוחד. היא מסוגלת לטוס ברוחות של 25 קשר ובגשם, וכוללת יכולות מתקדמות של התחמקות ממכשולים. בנוסף, המל"ט מתוכנן לעבוד ב"מצב חיה" גם בתוך סביבות חסומות GPS, מה שהופך אותו לכלי ריגול חמקן וכמעט בלתי ניתן לגילוי.

ניסיון מוכח בשטח גרמניה מצטרפת לרשימה ארוכה של מעל 45 מדינות, בהן ארה"ב ואוקראינה, שכבר עושות שימוש בטכנולוגיית ה-Black Hornet. עם למעלה מ-33,000 יחידות שכבר נמסרו ברחבי העולם, הכלים הללו הוכיחו את עמידותם בתנאים הקשים ביותר של שדה הקרב המודרני. כפי שמסכמים זאת המומחים: "טכנולוגיית ההגנה אוכלת את העתיד", והעתיד הזה קטן מספיק כדי לשבת בכף היד שלכם.