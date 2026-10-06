אירוע חריג התרחש בלילה שבין יום שני לשלישי במודיעין, כאשר המשטרה הצבאית הגיעה לביתו של תלמיד ישיבת 'אור החיים' בראשות הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, בניסיון לעצור אותו בטענה שהוא 'עריק' מצה"ל. הבחור נמצא כ-20 יום לפני חתונתו.

בעקבות התרעה של מערכת 'צבע שחור', הוזעקו למקום מאות מפגינים מכל רחבי הארץ – תושבי מודיעין, מודיעין עילית, ירושלים, בית שמש וערים נוספות. גם רבני הישיבה הגיעו לזירה יחד עם תלמידי הישיבה, במחאה על ניסיון המעצר.

המפגינים התעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לחסום את הכניסה לבניין. חלק מהמפגינים הצליחו לפרוץ פנימה ולהגיע עד לדירה בקומה ה-11 שבה שהה הבחור.

המשטרה החלה להקפיץ כוחות נוספים מערים סמוכות בנוהל המכונה 'טיפול נמרץ', אך למרות זאת המשיכו מאות בחורים נוספים להגיע למקום בניסיון למנוע את המעצר.

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בשלב מסוים נותרו עשרות מפגינים בקומה ה-11, יחד עם חיילי המשטרה הצבאית ושוטרי משטרת ישראל. המשטרה הצבאית נותרה בתוך הבניין, והמשטרה הודיעה כי כוחות רבים פועלים במקום 'לחילוץ החיילים ולהשבת הסדר הציבורי'.

רבו של הבחור, הרב דור סלטי, תיאר: "שתי דקות לפני חצות חיילי המשטרה הצבאית דפקו בדלת ואחותו פתחה. לא נתנו לו להחליף בגדים, כי הוא כבר היה עם פיג׳מה".

לאחר כשעה של עימותים, ניהלו נציגי 'צבע שחור' שיחות עם גורמי המשטרה במקום סביב שחרורו של הבחור. לאחר כשעה וחצי עד שעתיים של אירוע, הושגו הסכמות והבחור שוחרר.

חיילי המשטרה הצבאית עזבו את המקום, ואחד מנציגי 'צבע שחור' קרא למפגינים להתפזר: "רבותיי, הבחור בידיים של הראש ישיבה שלו, הבחור שוחרר, לכו הביתה".

לטענת גורמים שהיו במקום, במהלך המגעים הוזכר מצבו האישי של הבחור, שנמצא כ-20 יום לפני חתונתו. במשטרה לא אישרו כי זו הייתה הסיבה לשחרורו.

במהלך האירוע נרשמו גם עימותים עם תושבי הבניין, בהם התזת מים ממרפסת לעבר המפגינים. בנוסף, בתיעוד מהזירה נראה שוטר כשהוא מפעיל כוח כלפי אחד המפגינים.

לאחר השחרור, הבחור ורבו, הרב דור סלטי, נסעו למודיעין עילית, שם התקבלו בחגיגות של המפגינים שהגיעו למקום.