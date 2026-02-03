המשטרה הצבאית נערכת לבצע השבוע מבצע מעצרים נרחב בגוש דן נגד עשרות 'עריקים' | בין היתר, בערים תל אביב, גבעתיים ורמת גן | היערכות לעשרות מעצרים במקביל | משטרת ישראל ביקשה לדחות בשל עומסים מבצעיים והירי המתרחב מלבנון | המבצע הוגדר כ'טסט' למבצעים נוספים שייערכו בהמשך (חדשות חרדים)
כוח של המשטרה הצבאית הגיע לפנות בוקר לביתו של תלמיד ישיבה באור יהודה בניסיון לעצור אותו לאחר שהוגדר כ'עריק' | מאות מפגינים שהוזעקו לרחוב בו מתגורר הבחור הצליחו למנוע את המעצר לאחר שהמשטרה הצבאית עזבה את המקום | מפגינים עלו לביתו של תלמיד הישיבה, רקדו וחיזקו אותו • תיעוד (חרדים)
יצחק רביבו, בחור ישיבה שניסיון מעצרו על ידי המשטרה הצבאית נכשל - בעזרת חבריו שנחלצו לעזרתו - נעצר הערב על ידי המשטרה הצבאית בביתו | מדובר בניסיון מעצר שבוצע לפני שלושה שבועות על ידי המשטרה הצבאית ונכשל בעקבות התערבות תושבים | האירוע התדרדר לכדי אלימות וגרימת נזק לניידת משטרה, מה שגרר מעצר נוסף של חשוד על ידי המשטרה | הערב כאמור, הצליחה המשטרה הצבאית לבצע את מעצרו של רביבו החשוד בעוון לימוד תורה (חדשות, חרדים)
שוטרי המשטרה הצבאית פשטו על ביתו של תלמיד ישיבה בעיר אופקים והצליחו לעצור אותו | מאות מפגינים הוזעקו למקום בעקבות התרעת 'צבע שחור' ובמקום התפתחה מחאת ענק | קצינת צה"ל שהייתה בניידת החליטה לשחרר את תלמיד הישיבה כדי לפזר את המהומה ולאפשר לשוטרים הצבאיים לעזוב את המקום | גורם במשטרה: המעצר נעשה ללא תיאום (אקטואליה)
המשטרה עצרה חשוד שהתפרע, קפץ על גג רכב של משטרה צבאית, גרם נזק ותקף שוטרים במסגרת הפגנה בלתי חוקית ברמת גן, במהלכה המונים הצליחו למנוע מעצר של בחור ישיבה מישיבת 'רבינו חיים עוזר' | החשוד התחבא מאחורי ארון הבגדים בביתו בבני ברק, נעצר על-ידי המשטרה והועבר לחקירה (חדשות, חרדים)
המשטרה הצבאית חידשה הלילה את הניסיונות לעצור תלמידי ישיבה, וברמת גן התחוללה דרמה של ממש כשמאות התקהלו והצליחו למנוע את המעצר | במהלך ההתקהלות, המפגינים אף הפכו את ניידת המשטרה הצבאית - אך לא היו נפגעים, שניים נעצרו על-ידי המשטרה | בצה"ל מגנים את ההתפרעות ומספרים כי ניסיון המעצר לא צלח מאחר והמשתמט לא שהה בביתו (חדשות, חרדים)
המשטרה הצבאית פשטה הלילה על בית ברמת גן ועצרה של את הבחור אריאל רוזנצוויג, תלמיד ישיבת 'נווה ארץ' - בעודו יושב 'שבעה' על אביו שנפטר לפני מספר ימים | במקביל, עצרה הלילה המשטרה הצבאית שני תלמידי ישיבה מהישיבות 'עטרת שלמה' ו'איתרי' | ניסיון למעצר שני אחים ביישוב אדם - נכשל (חרדים)
אנשי המשטרה הצבאית עצרו הלילה תלמיד ישיבה נוסף מביתו שבבת ים | גורמים המעורבים בניסיון לסייע לבחור: "הבחור לומד באחת הישיבות החרדיות הטובות והגיש דיחוים כחוק לאורך השנים" | מחר יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות, לעצרת תפילה מול 'כלא 10' (חרדים)
לאחר ניסיון מעצר תלמידו אמש: משגיח ישיבת ברכת אפרים בהנחיות מוקלטות מפורטות מועד הישיבות לתלמידים | בין היתר אומר שאם מגיעים ממשטרה צבאית אין לפתוח את הדלת, ובמקרה של מעצר אין לטעון כל טענות כי הדבר יכול לסבך (חרדים)