רימון הלם הוא אמצעי משטרתי המשמש לפיזור הפגנות, מהומות ואירועי סדר ציבורי. בניגוד לרימונים קרביים, רימון ההלם מיועד ליצור השפעה חושית קיצונית - פיצוץ קולי עוצמתי וזיק אור עז - מבלי לפגוע באופן קטלני. המטרה העיקרית היא להפתיע, לבלבל ולהרתיע מפגינים או קהל מתפרע, תוך יצירת הזדמנות לכוחות הביטחון לשלוט במצב. השימוש ברימוני הלם כפוף לנהלים מחמירים ודורש אישור מפקדים בכירים.

בשנים האחרונות תועדו מספר תקריות הקשורות לשימוש ברימוני הלם. במהומות שהתרחשו בירושלים, המשטרה עשתה שימוש ברימוני הלם לראשונה מזה זמן רב, לאחר קבלת אישור ממפקד המחוז. בתיעוד שפורסם נראה שוטר משליך רימון הלם ממרחק קצר, כאשר אחד הנוכחים במקום נפגע קל. המקרה מדגים את המתח בין הצורך בשליטה על מהומות לבין הסיכונים הכרוכים בשימוש באמצעי זה.

מקרה חמור במיוחד התרחש ברוסיה, כאשר אימון משטרתי בסיקטיבקר הסתיים באסון. במהלך האימון הופעל "חיזוק אפקט" שהצית חומרים דליקים במבנה, והוביל למוות ועשרות פצועים. המחדל הקטלני הדגיש את הסכנות הטמונות בשימוש לא נכון או לא מבוקר ברימוני הלם, במיוחד בסביבות סגורות או בנוכחות חומרים דליקים.

רימון ההלם פועל על עקרון של הפרעה חושית זמנית. הפיצוץ הקולי, המגיע לעוצמה של כ-170 דציבל, עלול לגרום לאובדן שיווי משקל זמני ולפגיעה בתפקוד השמיעה. זיק האור העז, בעוצמה של מיליוני קנדלות, מסנוור באופן זמני ומשבש את הראייה. השילוב בין שני האפקטים יוצר "הלם" פיזי ופסיכולוגי המשבש את יכולת התגובה של האדם לכמה שניות עד דקות.

השימוש ברימוני הלם מעורר שאלות משפטיות ואתיות. מצד אחד, הם נחשבים לאמצעי "פחות קטלני" לעומת כלי נשק חם, ומאפשרים למשטרה להתמודד עם מצבים מסוכנים תוך צמצום הסיכון לחיי אדם. מצד שני, קיימים סיכונים של פציעות ישירות מהפיצוץ, כוויות, פגיעות שמיעה קבועות, ואף מקרי מוות כתוצאה משימוש לא נכון או בנסיבות מסוכנות.

נהלי המשטרה בישראל ובמדינות מערביות אחרות מחייבים הכשרה מיוחדת לשימוש ברימוני הלם, הגבלת השימוש למצבים מוגדרים, ואישור מפקדים בכירים. הנהלים כוללים הנחיות לגבי מרחק השלכה מינימלי, איסור שימוש בסביבות סגורות או בנוכחות חומרים דליקים, ודרישה לתיעוד כל מקרה שימוש. למרות זאת, בפועל קיימים מקרים של חריגה מהנהלים, כפי שמעידות התקריות שתועדו.

ההתפתחות הטכנולוגית מביאה לשיפורים מתמידים ברימוני ההלם, במטרה להפחית סיכונים ולשפר את היעילות. דגמים חדשים כוללים מנגנוני בטיחות משופרים, שליטה מדויקת יותר בעוצמת הפיצוץ, וחומרים שמפחיתים את הסיכון להצתה. עם זאת, הדיון הציבורי על השימוש באמצעי זה בהפגנות ומחאות ממשיך להתעצם, במיוחד לאור תקריות שבהן נפגעו אזרחים.