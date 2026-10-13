ח"כ יעקב אשר ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ יעקב אשר התארח היום (שלישי) בוועידת "האנשים של המדינה" של קבוצת 'ידיעות אחרונות', שבועיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות. בריאיון חריף ומנומק הציג אשר עמדה תורנית גאה, הדף את מתקפות המראיינים ותקף בחריפות את מסע הדה-לגיטימציה נגד המגזר החרדי.

בפתח הראיון נשאל ח"כ אשר על דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, והבהיר את עומק הטעות של התקשורת הכללית: "יש פה חוסר הבנה בסיסי. ההסתכלות של מרן היא הסתכלות הלכתית טהורה, לא שום דבר אחר. מנסים לצייר את הציבור החרדי כדמון, כאילו אנחנו איזה גייס חמישי". אשר הדגיש את עקרון היסוד של הציבור החרדי: "יש מחלוקת אחת בינינו לבין שאר הציבור לגבי נושא התורה – האם צריך, כמה צריך, והאם זה בא על חשבון גיוס. הסיבות שלנו הן אמוניות מובהקות: ברור לנו לחלוטין שתורת ישראל ולומדיה הם אלו שמחזיקים את עם ישראל כולו לאורך כל הדורות". "יאיר גולן יודע להכיל את המשותפת, ואותנו קורעים" בכנסים פוליטיים: סמוטריץ' משתלח בגדולי ישראל דוד קליין | 12.10.26 1 בהמשך דבריו הציב ח"כ אשר מראה נוקבת מול הצביעות התקשורתית והפוליטית, כשהתייחס להבדל ביחס שבין הציבור החרדי לציבור הערבי: "יש ציבור ענק במדינה, הציבור הערבי. ראיינתם פה היום את יו"ר הרשימה המשותפת – שאלתם אותו למה הוא מחנך את ילדיו לא לשרת? אצלם זה מסיבות לאומניות, גם בקרב מי שאינו דתי. את זה התקשורת יודעת להכיל מצוין. את זה יאיר גולן יודע להכיל. לא שמעתי אותו פעם אחת מתעמת איתם ושואל: 'למה שלא תתגייסו? למה שלא תעשו שירות לאומי?'". לדבריו, מוסר הכפולים נובע מאינטרסים פוליטיים ציניים: "הם רואים במפלגות הערביות פוטנציאל לקואליציה, אז אותם מחבקים, אבל את החרדים הופכים לדמון – כאילו אנחנו שלוחה של הג'יהאד האסלאמי. חבר'ה, אתם מפרקים את המדינה. אתם קורעים מיליון וחצי עד שני מיליון יהודים, קוראים להם בכינויי גנאי כמו 'משתמטים' ו'טפילים', ומאבדים את הרוב היהודי במדינה".

סמוטריץ בעופרה ( צילום: ערוץ יוטיוב הציונות הדתית )

ח"כ אשר התייחס גם למתקפותיו האחרונות של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כנגד הציבור החרדי והנהגתו הרוחנית. אשר הבהיר כי התגובה החריפה של הנציגות החרדית הייתה בלתי נמנעת: "אף אחד לא חיפש מריבה, אבל ברגע שהוא חצה קו אדום ודיבר על הציבור שלנו בצורה כזאת, ובעיקר כשהעז לפגוע בגדולי ישראל – כשהוא יודע היטב מהו המושג 'גדולי ישראל' – הוא קיבל את התשובה הראויה לו".

אשר הוסיף ותיאר את המניעים למתקפה: "הוא במצוקה ובלחץ בגלל אחוז החסימה והביקורת בתוך הציבור שלו. יש לנו ביקורת עצומה עליו כשר אוצר לאורך השותפות הזו. בלענו הרבה מאוד צפרדעים למען האג'נדות שלו ושל מפלגתו. אבל כשזה הגיע לעניינים שלנו – פתאום כל המרץ, התעוזה והכוח שהיו לו להילחם על מאחזים נעלמו כלא היו מול פקידי האוצר כשזה נגע לחרדים".

לצד זאת הדגיש: "אנחנו מלאי הערכה לאנשים בציבור הדתי-לאומי, יש שם תלמידי חכמים ואנשים שיושבים ולומדים. יש להם את דרכם ואנחנו מכבדים אותה – אבל אל תכפו עלינו את דרככם".

בסיום הראיון התייחס אשר לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמנסה לחזור למרכז הבמה הפוליטית באמצעות קו תוקפני כלפי החרדים: "הוא עבר אבולוציה שלמה. בשנים עברו הוא ישב ודיבר איתי באופן אישי על חשיבות התורה ומהות התורה, ופתאום גם הוא משתלח. הוא מרגיש חובה להיות 'יותר מלפיד ויותר מליברמן'. המסר שלנו ברור: תמשיכו לקרוע את העם – ואנחנו נהיה במקום אחר לחלוטין".

הריאיון התקיים על רקע הסערה הציבורית והמתקפות המתמשכות נגד עולם הישיבות ולומדי התורה. לפני מספר ימים השתלח סמוטריץ' בחריפות כלפי הגאון רבי דב לנדו שליט"א במהלך כנס תקשורת של ערוץ 7, וטען כי "החרדים הם כפויי טובה לקב"ה" ואף הציע לראש הישיבה "לחזור בתשובה". בתגובה, יו"ר 'יהדות התורה' קרא לסמוטריץ': "של נעליך מעל רגליך כשאתה מעז להתבטא כך על רבותינו".

השבוע חתמו ש"ס ויהדות התורה על הסכם עודפים לקראת הבחירות לכנסת ה-26. על ההסכם חתמו יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר, והמפלגות הדגישו כי ימשיכו לפעול בחזית מאוחדת ובתיאום מלא בסוגיות הליבה, ובהן השמירה על עולם התורה ומעמדם של בני הישיבות.