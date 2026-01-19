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שלושה כלי רכב הוצתו אתמול במדינת מיזורי בארצות הברית, ועל הכביש לצידם רוסס גרפיטי אנטישמי שבו כתוב "מוות לצה"ל" | המשטרה המקומית, בשיתוף ה-FBI, החלו בחקירת האירוע - שמוגדר כחשד לפשע שנאה נגד חייל צה"ל ישראלי-אמריקני שהגיע לבקר את משפחתו בארה"ב (בעולם)