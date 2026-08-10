נתניהו בקמפיין הליכוד בעבר ( צילום: תומר נויברג/פלאש90 )

בית המשפט המחוזי בתל אביב, בראשות השופט יעקב שקד, דחה תביעה שהגיש חבר הכנסת עפיף אמין עבד נגד בית הדין העליון של הליכוד. הפסיקה משאירה בתוקפה את החלטת בית הדין המפלגתי לבטל שינוי בתקנון הבחירות המקדימות, ובכך נקבע כי חברי כנסת ושרים – בין אם מכהנים ובין אם לשעבר – לא יורשו להתמודד על משבצות המחוזות בפריימריז הקרובים של המפלגה. ההחלטה נתפסת כמנוגדת לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקש לאפשר לבכירים להתמודד במחוזות.

הרקע לפרשה: ב-27 ביולי 2026 התקיימה בוועידת הליכוד הצבעה על תיקון לתקנון הבחירות המקדימות. במסגרת ההצבעה אושרה, ברוב דחוק של חמישה קולות בלבד מתוך כ-3,500 מצביעים, האפשרות לשרים ולחברי כנסת – מכהנים ולשעבר – להתמודד במחוזות. ליקויים בהליך ההצבעה בעקבות תוצאות ההצבעה הוגשו מספר עתירות לבית הדין העליון של הליכוד. בית הדין החליט לבטל את החלטת הוועידה, בנימוק שהיא פוגעת בעקרון השוויון כלפי מתמודדים חדשים, שעבורם המחוזות מהווים "שמורת טבע" ו"חממה" להתחלת דרכם הפוליטית. בנוסף, ציין בית הדין שורה של ליקויים חמורים בספירת הקולות ובטוהר ההליך. זה חבר הכנסת שיחליף את דן אילוז: שבתאי קטש בראיון דוד קליין | 06.08.26 בפסק דינו, מתח השופט שקד ביקורת על נימוקי בית הדין המפלגתי בנושא השוויון. לדבריו, ההחלטה האם לאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות היא שאלה של מדיניות מפלגתית, הנתונה לשיקול דעתם של חברי ועידת הליכוד. השופט הבהיר כי התערבות בית הדין במדיניות שנקבעה על ידי הבוחרים חורגת מסמכותו. עם זאת, השופט החליט שלא להתערב בתוצאה הסופית של בית הדין, בשל הכשלים והליקויים החמורים שאירעו בהליך ההצבעה עצמו. בין הליקויים המרכזיים שצוינו: מסרון שנשלח ביום ההצבעה מטעם ממלא מקום מנכ"ל התנועה, שקרא להצביע בעד ההצעה והיווה נקיטת עמדה חד-צדדיתעיכוב משמעותי בהצבת משקיפים בקלפיות, שבוצעה רק לאחר השעה 16:00אי-התאמות בספירת הקולות בקלפיות שונות

כך נראית ההצבעה בליכוד נגד ההצעה של נתניהו, הבוקר

חמש מעטפות נעלמו מול פער זהה

המקרה החמור ביותר התרחש בקלפי בראשון לציון, שם התגלה חוסר של חמש מעטפות בהשוואה למספר הבוחרים שהצביעו. השופט הדגיש כי העובדה שנעלמו בדיוק חמש מעטפות – מספר הזהה לרוב של חמישה הקולות שבו התקבלה ההצעה – עלולה הייתה להשפיע באופן ישיר על התוצאות, ולכן מצדיקה את ביטול ההחלטה.

לאור מסקנות אלו, התביעה של חבר הכנסת עבד והבקשה לסעד זמני נדחו. לא נפסק צו להוצאות, לאור קבלת טענתו העקרונית של התובע בעניין סמכות קביעת המדיניות.

הפסיקה נתפסת כמכשול משמעותי לראש הממשלה נתניהו, שביקש להרחיב את השפעתו על הרכב הרשימה לכנסת הבאה.