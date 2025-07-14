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מפלגת כחול לבן בראשות ח"כ גנץ פרסמה הבוקר הודעה לפיה המפלגה פותחת היום את האפשרות להתפקד למפלגה - במטרה להגדיל את השורות לקהל הרחב ולהרחיב את מעגלי ההשפעה | על פי ההודעה, מדובר בתהליך ארוך לבנייתה ולהרחבת התהליכים שיאפשרו שיתוף של הציבור בקבלת ההחלטות (פוליטי)