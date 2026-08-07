בית משפט השלום בירושלים חייב את המרכז הרפואי שערי צדק לשלם פיצויים והוצאות בסכום כולל של כחצי מיליון שקל לקשיש בן 70 שנפצע באורח חמור בשטח בית החולים. מדובר בפסק דין משמעותי העוסק באחריות מוסדות רפואיים לבטיחות המטופלים המגיעים אליהם.

האירוע אירע לפני מספר שנים, כאשר הקשיש – שהיה באותה עת בטיפול רפואי בשל מחלה קשה – הגיע לבית החולים לקבלת טיפול מונע. ברגע שירד מרכב בני משפחתו ברחבת האמבולנסים, נתקל במכשול שלא היה מסומן כראוי. המכשול, שצבעו היה דומה לצבע הרצפה, לא היה מסומן בשילוט אזהרה או מוגן בגידור בטיחותי כלשהו.

כתוצאה מהמעידה, נפל הקשיש בכוח על משטח מתכת וספג חבלות קשות בחלקים שונים בגופו. בין הפציעות: שבר בלסת ונזק חמור למפרק הירך שחייב ניתוח מורכב. הניתוח הותיר אותו עם צליעה קבועה ופגיעה ניכרת ביכולת התפקוד השוטפת שלו.

טענות ההגנה שהעלה בית החולים

עורך הדין אור גרציק דיווח באתר פסקדין כי במהלך ההליך המשפטי ניסה בית החולים להתנער מאחריות באמצעות טענות שונות. בין השאר נטען כי הקשיש עצמו היה עסוק בהרמת מכנסיו ולכן לא שם לב למכשול, וכן נטען כי בשל מצבו הרפואי, תוחלת חייו ממילא מוגבלת.

השופטת אורנה סנדלר-איתן דחתה את טענות אלו באופן מוחלט והביעה ביקורת על הניסיון להטיל את האשמה על הנפגע. בפסק הדין נקבע כי פעולה רגילה וטבעית כגון הרמת מכנסיים אינה מהווה התנהגות רשלנית מצד המטופל.

השופטת הדגישה בפסיקתה כי מי שמגיע לבית חולים רשאי להניח שהמקום בטוח להליכה, וכי על המוסד הרפואי מוטלת אחריות מיוחדת לדאוג לבטיחות המטופלים. העדר סימון אזהרה והיעדר גידור סביב המכשול הוגדרו כרשלנות.

הפיצוי שנפסק והמשמעות

בסיכומו של ההליך, חייבה השופטת את המרכז הרפואי שערי צדק לשלם לקשיש פיצויים בגין הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו לו, בצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין. הסכום הכולל מגיע לכמעט חצי מיליון שקל.

פסק דין זה מצטרף לשורה של פסיקות שניתנו בשנים האחרונות כנגד בתי חולים בנושאי רשלנות רפואית ומחדלי בטיחות. לפני ימים ספורים דווח על פיצוי של כמעט 10 מיליון שקל שחויב בית חולים אסותא לשלם ליזם שנותר משותק בעקבות תקלה בניתוח.

המקרה ממחיש את החשיבות שבתי המשפט מייחסים לבטיחות המטופלים ולאחריות המוגברת המוטלת על מוסדות רפואיים. בשנים האחרונות ניכרת עלייה במודעות לזכויות מטופלים ולחובה המוטלת על בתי חולים לספק סביבה בטוחה ונגישה למגיעים אליהם.