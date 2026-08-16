בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לחברת הביטוח "הפול" לשלם פיצוי בסך של למעלה מ-4.1 מיליון שקל לרוכב אופנוע שנפגע באורח חמור בתאונת דרכים. לאחר ניכוי תגמולי הביטוח הלאומי, הסכום שיועמד לתובע עומד על כ-2.42 מיליון שקל.

התאונה הקשה אירעה במרץ 2023, כאשר התובע, יליד שנת 1987, חצה צומת באור אדום במהירות גבוהה והתנגש ברכב. הפגיעה הותירה אותו עם נזקים רב-מערכתיים קשים. המומחים הרפואיים שמינה בית המשפט קבעו נכות רפואית משוקללת בשיעור של 76.27 אחוזים. התובע נותר עם שיתוק מוחלט ביד שמאל, ללא כל תפקוד.

השופטת אורלי מור-אל ציינה בפסק הדין כי מבחינה תפקודית, מצבו של התובע דומה לקטיעת זרוע, כשהוא סובל מכאבים קשים ומתמשכים. הרוכב, שלפני התאונה היה אדם עצמאי ופעיל, נאלץ להסתגל למציאות חדשה של תלות בעזרת הזולת לביצוע פעולות יומיומיות בסיסיות.

במהלך ההליך המשפטי, חברת הביטוח "הפול" ניסתה לטעון כי התובע לא היה יציב מבחינה תפקודית עוד לפני התאונה, ודרשה לצמצם את היקף הפיצויים. אולם השופטת דחתה את הדרישה לשלול ממנו את אובדן כושר ההשתכרות המלא, קבעה נכות תפקודית של 75 אחוזים, והעמידה את בסיס השכר לצורך החישוב על 10,000 שקל.

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פסק הדין המפורט כולל מגוון רחב של פיצויים: אובדן כושר השתכרות, עזרת צד שלישי בעבר ובעתיד, הוצאות רפואיות מתמשכות הכוללות גם קנאביס רפואי, ודמי ניידות. הפיצוי הכולל משקף את חומרת הפגיעה ואת ההשלכות ארוכות הטווח על חייו של הנפגע.

המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין בתחום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ומדגיש את חשיבות הזהירות והאחריות האישית בכבישים. כפי שעולה מדיווחים שונים, תאונות אופנוע קשות מתרחשות לעיתים קרובות ומותירות את הנפגעים עם נכויות קשות לכל החיים.

פסק הדין מהווה תקדים חשוב בתחום הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ומלמד על המחיר הכבד שעלול לנבוע משנייה אחת של חוסר זהירות בדרכים.