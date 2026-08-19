הלכה משפטית חדשה נקבעה השבוע בבית המשפט העליון בנושא זכויות רוכשי דירות: קונה דירה זכאי לקבל פיצוי כספי בגין ליקויי בנייה, גם במקרה שהליקויים התגלו במהלך שנת הבדק והקבלן לא קיבל הזדמנות לתקנם. יחד עם זאת, נקבע כי במצב כזה יש להפחית מסכום הפיצוי את הנזק שנגרם למוכר עקב כך שנשללה ממנו האפשרות לבצע את התיקונים בעצמו.

ההליך המשפטי, שהחל בבית משפט השלום בתל אביב והמשיך דרך בית המשפט המחוזי ועד לעליון, עסק בתביעות שהגישו רוכשי דירות כנגד חברה קבלנית בשל ליקויי בנייה מרובים שהתגלו בנכסים.

הרוכשים נכנסו לדירותיהם במהלך חודשי מרץ ואפריל בשנת תשפ"א. לאחר הכניסה גילו ליקויים רבים בדירות ופנו לחברה הקבלנית בדרישה לתקנם. בתחילת שנת תשפ"ב, בעוד שנת הבדק טרם הסתיימה, הגישו הרוכשים תביעות לבית משפט השלום לפיצוי כספי בסכום כולל של כרבע מיליון שקל.

התביעה האחת עמדה על סכום של כ-86,300 שקל והשנייה על כ-154,600 שקל. מעבר לעלויות תיקון הליקויים עצמם, דרשו התובעים גם פיצויים נוספים, ובכלל זה פיצוי בגין עוגמת נפש.

החברה הקבלנית השיבה בטענה כי התביעות הוגשו בטרם עת, בעיצומה של שנת הבדק, ומבלי שניתנה לה הזדמנות ראויה לתקן את הליקויים. בחוות דעת מטעמה העריכה החברה את עלות התיקונים בדירה אחת על 15,000 שקל ובדירה השנייה על 21,500 שקל.

בית משפט השלום נעתר לתביעות ופסק לרוכש אחד פיצוי בסך 24,000 שקל ולרוכש השני כ-40,000 שקל. במקביל נקבע כי יש להפחית מסכום הפיצוי את שיעור הנזק שנגרם לחברה, מאחר שלא ניתנה לה הזדמנות ראויה לבצע את התיקונים בעצמה.

החברה הקבלנית ערערה לבית המשפט המחוזי, אשר הפך את פסק הדין ושלל את הפיצויים בגין ליקויי הבנייה. בית המשפט המחוזי קבע כי פסיקת פיצוי כספי במהלך שנת הבדק, גם אם הוא מופחת, מרוקנת מתוכן את הוראת חוק המכר המחייבת לתת למוכר הזדמנות ראויה לתקן את הליקויים.

רוכשי הדירות הגישו ערעור לבית המשפט העליון, והשופט אלכס שטיין קיבל את ערעורם. הוא ביטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי והחזיר לתוקף את החלטת בית משפט השלום. השופטים יעל וילנר ודוד מינץ הצטרפו לפסק הדין.

השופט שטיין קבע כי אמנם חוק המכר מעדיף שהמוכר יתקן את הליקויים בפועל, וכעיקרון תביעה בנושא צריכה להיות מוגשת לאחר סיום תקופת הבדק, אך שלילת האפשרות לתקן אינה מבטלת את עצם זכאותו של הרוכש לפיצוי.

"פסיקת פיצויים מותאמים אינה יוצרת אותו עיוות תמריצי. קונה שלא נתן למוכר הזדמנות נאותה לתקן ליקויים בדירתו אינו יוצא נשכר ממחדלו: הוא אינו זכאי לעלות התיקון המלאה באמצעות קבלן חיצוני; וכפועל יוצא מכך, אינו מקבל את הרווח הקבלני, את דמי ההתארגנות, את המע"מ, ואת ההוצאות העודפות הנוספות הכרוכות בתיקון הדירה כאמור", כתב השופט.

לדבריו, בדרך זו נשמר התמריץ של רוכש הדירה לאפשר למוכר לבצע את התיקונים, אך גם הקבלן אינו נהנה מכך שמסר לרוכש דירה לקויה, שכן עליו לשלם את עלות התיקונים המותאמת.