קומת בניין קרסה בתל אביב, קיים חשד ללכודים במקום, עד כה פונתה אישה אחת שנפגעה באורח בינוני | האירוע מתרחש ככל הנראה בעקבות נפילה מוקדם יותר באזור שערערה את יסודות המבנה | כוחות משטרה והצלה נמצאים במקום (חדשות)
גג של מבנה ארעי של מוסד חינוכי בקריה החרדית בבית שמש - קרס לפני זמן קצר | כוחות החירום וההצלה שהוזעקו למקום, העניקו סיוע רפואי ראשוני לארבע תלמידות מגילאי 9-11, כשאחת מהן פונתה לבית החולים כשמצב מוגדר בינוני, שלוש בנות נוספות נפצעו באורח קל | המשטרה פתחה בחקירה (חדשות חרדים)
קריסת המגדל ההיסטורי בן מאות השנים באיטליה הסתיימה במותו של אדם אחד, כך הודיעו אמש הרשויות באיטליה | האיטלקים אבלים על קריסתו של המגדל ההיסטורי בן מאות השנים, אירוע טראגי שהביא למותו של פועל שנתקע במשך שעות מתחת להריסות (בעולם)
מגדל אבן עתיק בן מאות שנים התמוטט חלקית היום במרכז רומא, לא רחוק מהקולוסיאום, ופצע כמה עובדים שעסקו בשיפוצו | אחד מהם הועבר לבית חולים במצב קשה, ואחר נלכד תחת ההריסות בזמן שכוחות חילוץ מנסים להגיע אליו | דובר שירותי הכבאות האיטלקיים, לוקה קארי, הסביר כי פעולות החילוץ מתנהלות בזהירות רבה בשל "חשש אמיתי לקריסות נוספות בכל רגע" (בעולם)