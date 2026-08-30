נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, אישר בריאיון לטלוויזיה הממלכתית כי הסנקציות שמטילה ארצות הברית גורמות נזק כבד לכלכלת המדינה. ההודאה מהווה שינוי מהלך לעומת טענות קודמות של גורמים באיראן, לפיהן הצעדים האמריקניים אינם משיגים את יעדיהם.

"יש אנשים שטוענים שלסנקציות אין כל השפעה; לאנשים כאלה אני באמת לא יודע מה לומר", אמר הנשיא האיראני בריאיון. דבריו חושפים את הקושי הכלכלי שחווה המשטר בטהראן, בניגוד לתעמולה הרשמית שמנסה להציג תמונה אחרת.

פזשכיאן הוסיף והסביר: "אנו נמצאים במצב מלחמה, ועלינו לקבל את תנאי המלחמה הללו". לדבריו, היצוא והיבוא של איראן ירדו בשיעור של 25% עד 35% בחודשים האחרונים - נתון המעיד על פגיעה משמעותית במשק.

ההודאה מתרחשת על רקע לחץ כלכלי מתמשך שמפעילה ארצות הברית על המשטר האיראני. הסנקציות, שהוחמרו בתקופה האחרונה, פוגעות בענפים מרכזיים במשק ומקשות על יכולת המשטר לממן את פעילויותיו באזור.

במקביל להודאה על הנזק הכלכלי, מגבירים בכירים באיראן את האיומים כלפי ארצות הברית והמערב. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל באקאי, הצהיר כי "לאיראן יש זכות לגיטימית להפנות אל המקור של כל מעשה תוקפנות".

באיראן נשמעים דיונים גלויים על אפשרות של פרישה מהאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני ופיתוח נשק גרעיני באופן גלוי. מנהל המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, התייחס לאפשרות של שינוי במדיניות הגרעין ואמר כי "העולם כולו שואל, 'אז לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני אין השפעה?' כשאמריקה מנהלת מלחמה כזו, אנשים שואלים: למה שלא נשאף בעצמנו לנשק גרעיני".

הלחץ הכלכלי על איראן בא לידי ביטוי גם במצור ימי מתהדק שמפעיל הצי האמריקאי על נמלי המדינה. המצור, שחודש ביולי האחרון, מונע תנועה של ספינות מסחריות ופוגע ביכולת של איראן לייצא נפט ולייבא סחורות חיוניות.