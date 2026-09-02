( צילום: EMIH / Kovács Milán )

בבירת הונגריה בודפשט נפתחו השבוע שני אירועים מרכזיים של הקהילה היהודית: "שבוע בתי הכנסת" ו"שוק הטשולנט הבינלאומי של הונגריה". האירועים, המתקיימים מטעם EMIH – איגוד הקהילות שומרי תורה בהונגריה – נועדו לחבר את מאה אלף יהודי המדינה למסורת ולתרבות היהודית.

שוק הטשולנט, המתקיים זו השנה העשירית, הפך לאחד מאירועי התרבות היהודית הבולטים בהונגריה. האירוע, הפתוח לציבור הרחב ללא תשלום, מציג דוכני אוכל כשרים למהדרין המדגימים את המסורת והמטבח היהודי. שני האירועים מושכים מדי שנה רבבות משתתפים, יהודים ולא-יהודים כאחד, והמעוניינים להכיר את התרבות היהודית הולכים וגדלים. השנה, על רקע השינויים הפוליטיים בהונגריה – לאחר הדחת ראש הממשלה אורבן ששלט במדינה שנים רבות ומנע פעילות פרו-פלסטינית בחוצות – הכריז זמר מקומי בשם גרגלי קומארומי על הפגנה שתיערך עם פתיחת האירועים. ההפגנה, שנקראה "יחד למען הצדק – מפלסטין ועד בודפשט", עוררה זעם בקהילה היהודית. גורמים ביהדות הונגריה הבהירו כי קיים הבדל מהותי בין הפגנה רגילה לבין קיומה בתוך אירוע קהילתי יהודי, בלב הרובע היהודי. לדבריהם, "מדובר בפרובוקציה מסוכנת ומכוערת, שמטרתה לפגוע ברגשות הקהילה היהודית בעת שיהודי הונגריה מתכנסים לחגוג יחד". שש שעות תלוי בסולם במנהרה מוצפת אריה לוי | 31.08.26 החשש התעצם נוכח העובדה כי שבוע קודם לכן ערך אותו ארגון אנטי-ישראלי קיצוני הפגנה בבודפשט שדרשה את שחרורו של אבו ספיה, מנהל בית החולים 'כמאל עדוואן' בצפון רצועת עזה. המפגינים טענו כי מדובר בהתעמרות באיש רפואה, אך שגרירת ישראל בהונגריה מאיה קדוש הבהירה כי המדובר בקצין בדרגת אלוף-משנה בארגון הטרור חמאס, וכי בית החולים שימש מרכז לפעילות הארגון. ההפגנה למען אבו ספיה עוררה תגובות חריפות בזירה הפוליטית ההונגרית. ראש עיריית בודפשט, גרגיי קראצ'ון, יצא בפומבי נגד המחאה ונגד הצגתו של אבו ספיה כדמות ראויה לסולידריות. מארגני ההפגנה תקפו את ראש העיר וטענו כי הוא אימץ את "הנרטיב הישראלי" ומפיץ "תעמולה שקרית". הרב הראשי להונגריה, הגאון הרב שלמה כובש, אמר בתגובה: "כאשר מחאה אנטי-ישראלית מגיעה במכוון אל תוככי המרחב הפיזי של אירוע יהודי מקומי, נחצה קו אדום מסוכן. הבחירה לקיים הפגנה מסוג זה דווקא במקום ובזמן של אחד האירועים היהודיים הציבוריים הגדולים בעיר מעוררת חשש בשל חציית הגבול שבין מחאה פוליטית לבין הפניית העימות כלפי יהודים מקומיים. הדבר מדאיג במיוחד על רקע הניסיון של מדינות מערב אירופה בשנים האחרונות, בהן ההפגנות האנטי-ישראליות הפכו להטרדות עוינות כנגד היהודים המקומיים". הסערה הציבורית הובילה לשינוי: מסלול ההפגנה שאושר בתחילה לעבור בפתיחת האירועים הוזז, כדי למנוע הטרדות אנטישמיות. EMIH בירכה את הרשויות על הבנת הרגישות והזזת המסלול.

( צילום: EMIH / Kovács Milán )

לדברי הרב כובש: "התשובה לאירועים הללו אינה להסתיר את החיים היהודיים או לסגת מן המרחב הציבורי, אלא בדיוק להיפך: הקהילה היהודית בהונגריה היא חלק בלתי נפרד ממרקם החיים במדינה. ליהודים יש זכות מלאה לקיים את תרבותם, דתם וחיי הקהילה שלהם בגלוי, בביטחון ובגאווה, מבלי להפוך לכתובת למחאות אנטישמיות ואנטי-ישראליות. המסר של השוק ושל שבוע בתי הכנסת נשאר כפי שהיה מלכתחילה: תרבות יהודית שייכת למרחב הציבורי של בודפשט. הקהילה היהודית לא תוותר על זכותה לחיות חיים יהודיים גלויים, הן בבודפשט והן בכל מקום ברחבי הונגריה. ברוך השם, הונגריה ממשיכה להיות בטוחה עבור יהודים וישראלים. המחאות הפרו-פלסטיניות כרגע הן בעיקר פרובוקציה של איש אחד, אבל צריכים להיות כל הזמן עם יד על הדופק; הם בודקים כל הזמן אם אווירת הסובלנות כלפי יהודים והיד הקשה נגד אנטישמיות עדיין בתוקף".

שוק הטשולנט מהווה גם את יריית הפתיחה ל"שבוע בתי הכנסת" המתפרס על פני שבועיים, שבמרכזם ימי הרחמים והסליחות המצוינים בימים אלו בעולם היהודי. במסגרתו פותחים בתי כנסת רבים ברובע היהודי של בודפשט את שעריהם בפני המבקרים.

במסגרת השבוע ייחנכו בימים הקרובים שני בתי כנסת חדשים בבירת הונגריה. אחד מהם הוא הראשון מסוגו בעולם – בית כנסת המיועד ומנוהל בידי צעירים. "גבאי בית הכנסת יהיה בן פחות מ-18, וכך גם נשיא הקהילה ויתר בעלי התפקידים", מסבירים ב-EMIH. "המטרה היא לתת לצעירים לנהל בעצמם ובכוחותיהם את הקהילה שלהם, ברוח צעירה, ולא שמבוגרים ינהלו אותם. זה נועד לגרום לצעירים הונגרים לראות בקהילה היהודית את ביתם, לאחר שחלקם נמנעים מהכניסה לבתי כנסת רגילים בשל העובדה שהם לא מוצאים את מקומם בין מתפללים מבוגרים יותר".

בית הכנסת שייך לתנועה היהודית הבינלאומית המתפתחת C-teen, והרב שלו יהיה האדם המבוגר היחיד: הרב צמי בסמן, בשנות ה-30 המוקדמות לחייו. לדבריו: "ככל הידוע לנו זה פיילוט ראשון מסוגו בעולם, ואני בטוח שאחרי הונגריה הוא יסחוף אחריו קהילות רבות ברחבי תבל וגם בישראל".