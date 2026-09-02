כלי תקשורת בינלאומיים מדווחים על אירוע קשה בדרום איראן, שבו נהרגו לפחות חמישה בני אדם כאשר רסיסי טיל פגעו באולם חתונות בעיר כוהסתאך שבמחוז סיריק. על פי הדיווחים האיראניים, הפגיעה התרחשה בעת שהתקיימה חתונה במקום, כאשר רסיסי הטיל פגעו בבניין המגורים שבו נערך האירוע. ארגון הסהר האדום האיראני ודובר משרד החוץ של איראן מסרו כי בין ההרוגים נמצא גם ילד, ומספר הפצועים עומד על למעלה מחמישים איש.

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האירוע מתרחש על רקע סבב התקיפות האמריקניות הנרחב שביצע צבא ארצות הברית במטרות איראניות באזור מצר הורמוז ובשטח איראן. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) אישר כי כוחות אמריקניים תקפו מטרות של משמרות המהפכה האיראניות, ובכלל זה מערכות הגנה אווירית, מכ"מים ומתקנים ימיים. יחד עם זאת, הצבא האמריקני וממשל ארה"ב טרם אישרו את הדיווח האיראני על הפגיעה באזרחים באירוע החתונה, ולא פרסמו הודעה המאשרת או לוקחת אחריות על התקרית. בחוגים מקצועיים נבדקת האפשרות כי מדובר בנפילת מיירט איראני או בכשל בשיגור במסגרת מטחי התגובה שאיראן שיגרה לעבר מטרות באזור, אולם נכון לשעות האחרונות לא פורסמה הודעה רשמית מצד ארה"ב המייחסת את הפגיעה לטיל איראני שסטה ממסלולו.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, שהשתתף בשיחות עם ארה"ב, הגיב בחריפות לאירוע ופרסם הודעה שבה כתב: "בית ספר מינאב: ילדים נטבחו. אולם הספורט למערד: ילדים שחטו. חתונה קוהסטק: ילדים נהרגו עם משפחותיהם. אם כוח מתנהג כמו השטן, בוחר מטרות כמו השטן, וקוטל כמו השטן, זו השטן. מגן על שטן זוטר שעושה אותו הדבר? זה השטן הגדול". המתיחות במפרץ הפרסי ממשיכה להסלים, כאשר איראן הגיבה על התקיפות האמריקניות בשיגור טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקניים באזור. דובר מפקדת החירום האיראנית איים כי "התקיפות יימשכו עד שבארה"ב יתחרטו על הפשעים".