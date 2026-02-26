סופר טייפון פונג וונג פגע אמש בצפון-מזרח לוזון בפיליפינים, עם רוחות עד 230 קמ״ש והצפות נרחבות | יותר ממיליון איש פונו, נגרמו קריסות מבנים, מפולות בוץ ונזק חקלאי כבד, וכמה בני אדם נהרגו | הרשויות הכריזו על מצב חירום ומערך חילוץ פועל להערכת נזק וסיוע לנפגעים (בעולם)
רוחות עזות החלו להכות את חופי הפיליפינים במה שכונה על ידי החזאים כ'סופר טייפון', ימים לאחר שהטייפון 'קלמאגי' זרע הרס נרחב במדינה והביא למותם של יותר מ-200 בני אדם | תיעוד מהרוחות העזות הפוקדות את המדינה (בעולם)
ארה"ב גינתה בחריפות את תוכניתה של סין להקמת שמורת טבע ימית בשונית סקרבורו שבים סין הדרומי, הנמצאת במרכז סכסוך ריבונות חריף | מנגד, הפיליפינים מזהירה שמדובר במהלך שמסתיר ניסיון להשתלטות בפועל, ומדגישה את חששה מהפגיעה בפרנסת הדייגים המקומיים | צעד סיני זה מצטרף לשורת מהלכים קודמים לביסוס שליטה בפועל בשונית, בד בבד עם מתן גיבוי אמריקאי פומבי מלא למדינה הפיליפינית (בעולם)
בלי תקציב, בלי אישורים ובלי גבולות - הרננדו גואנלאו, פנסיונר ממנילה, הפך את ביתו לספרייה חופשית ופתח עולם של קריאה עבור אלפי ילדים ומבוגרים | סיפור מעורר השראה על אדם אחד, חזון פשוט, ומהפכה שקטה של ידע (בעולם)