שר החוץ הבריטי היהודי מחריף את התקפותיו על ישראל

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, פרסם היום (יום ג') הצהרה חריפה נגד מדיניות ממשלת ישראל. מיליבנד, שהוא יהודי, הגדיר את המצב בפלסטין כחירום מוסרי וכתם על מצפון העולם, תוך שהוא טוען כי קיימות עדויות לביצוע פשעי מלחמה.

בהצהרתו פירט שר החוץ את הצעדים שבריטניה מתכוונת לנקוט: "במסגרת הצעדים שעליהם הכריזה בריטניה, הממלכה תאסור ייבוא סחורות מההתנחלויות, תנקוט פעולות נגד גורמים הממנים או בונים התנחלויות, ותאסור פרסום על נכסי נדל"ן בשטחים אלו, פעולות אלו מכוונות נגד ממשלת ישראל בלבד ולא נגד אזרחיה".

המשמעות המעשית של ההחלטה היא שבעלי חברות בנייה ישראליות יידרשו להפסיק את פעילותם ביהודה ושומרון, או שיחשפו לסנקציות מצד בריטניה ומדינות אירופאיות נוספות שצפויות להצטרף להחלטה.

מיליבנד הוסיף והתייחס לאירועי ה-7 באוקטובר ולאיומים האיראניים, והודיע על החזרת עיצומים כלכליים משמעותיים נגד איראן ופעולה נגד רשתות השפעה כמו חיזבאללה.

בהתייחסו למצב בבריטניה עצמה, שר החוץ דיבר על עליית האנטישמיות במדינה, הדגיש את גאוותו ביהדותו, והצהיר כי "החשת יהודים בריטים אחראים למעשי ממשלת ישראל היא אנטישמיות טהורה ופשוטה".