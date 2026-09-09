תאונה קשה אירעה בצבא בנגלדש במהלך תרגיל ירי באש חיה שהתקיים בשטח האימונים הפיקודי התחאזארי במחוז צ'טוגרם שבדרום-מזרח המדינה. פיצוץ פתאומי בתוך טנק מדגם 59 גרם למותם של שני חיילים ולפציעתו הקשה של קצין נוסף.
על פי הודעת מטה הסברה של צבא בנגלדש, הפיצוץ אירע במהלך תרגיל תותחנות שגרתי. כתוצאה מעוצמת הפיצוץ שהתרחש בתוך הכלי המשוריין, נהרגו שני חיילים מצוות הטנק במקום. קצין שנפצע באורח אנוש הועבר במסוק צבאי ישירות לבית החולים המשולב בבירה דאקה לצורך קבלת טיפול רפואי דחוף.
מטה הסברה של צבא בנגלדש הודיע כי החל בהליכים הנדרשים לבדיקת נסיבות התאונה הקשה. החקירה הרשמית תבחן את הגורמים שהובילו לפיצוץ הקטלני במהלך התרגיל.
הטנק שהיה מעורב באירוע הוא מדגם 59, כלי משוריין ישן מתוצרת סין המבוסס על דגם סובייטי קודם. האירוע הקשה העלה מחדש שאלות בנוגע לרמת הבטיחות והתחזוקה של הכלים המשוריינים המשרתים בצבא בנגלדש.
שטח האימונים הפיקודי התחאזארי, שבו התרחש האירוע, משמש באופן שוטף לתרגילי ירי ואימוני תותחנות של יחידות הצבא במחוז צ'טוגרם.
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