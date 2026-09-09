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תאונה קשה אירעה בצבא בנגלדש במהלך תרגיל ירי באש חיה שהתקיים בשטח האימונים הפיקודי התחאזארי במחוז צ'טוגרם שבדרום-מזרח המדינה. פיצוץ פתאומי בתוך טנק מדגם 59 גרם למותם של שני חיילים ולפציעתו הקשה של קצין נוסף.

על פי הודעת מטה הסברה של צבא בנגלדש, הפיצוץ אירע במהלך תרגיל תותחנות שגרתי. כתוצאה מעוצמת הפיצוץ שהתרחש בתוך הכלי המשוריין, נהרגו שני חיילים מצוות הטנק במקום. קצין שנפצע באורח אנוש הועבר במסוק צבאי ישירות לבית החולים המשולב בבירה דאקה לצורך קבלת טיפול רפואי דחוף.

צבא בנגלדש ( צילום: שאטרסטוק )