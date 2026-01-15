סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס נשא אמש נאום סוחף בוועידת AmericaFest בפיניקס, שבו ביסס את מעמדו כיורש המיועד להנהגת תנועת ה-MAGA לקראת המרוץ לנשיאות ב-2028 | בדבריו קרא ואנס לתומכיו לאמץ בגאווה את זהותם, תוך שהוא מצהיר כי באמריקה של היום "כבר לא צריך להתנצל על היותך לבן" (חדשות בעולם)
האיש שחשוד ברצח הפעיל הפרו ישראלי צ׳ארלי קירק צפוי להופיע לראשונה בבית המשפט היום | טיילר רובינסון, בן 22, הופיע עד כה רק באמצעות שידור וידאו מהכלא, ורוב ההליכים התנהלו מאחורי דלתיים סגורות, מה שגרם לדאגות מצד כלי תקשורת ובני משפחת קירק בנוגע לשקיפות התהליך (בעולם)
צ'רלי קירק, האקטיביסט השמרני שנרצח בגיל 31, מותיר אחריו את ספרו האחרון “עצור, בשם אלוקים” | בספר, שהושלם שבועות לפני מותו, הוא מעיד כיצד התנזר מטכנולוגיה בשבת ומזמין את הקוראים לעצור, לנוח ולחוות מחדש את ערכי המנוחה (חדשות בעולם)
ארה"ב ממשיכה במדיניות של אפס סובלנות כלפי זרים המבקשים להתגורר או לבקר בארה"ב, שאינם מכבדים את הממשל או את המורשת האמריקנית | אמש הודיעה מחלקת המדינה על ביטול הוויזה לשישה זרים שהתבטאו נגד מקורבו של הנשיא צ'רלי קירק (בעולם)
אמש נחשף בתקשורת העולמית המכתב שצ'ארלי קירק שלח לנתניהו על החשש מהגידול באנטי-ישראליות בארה"ב והצעדים לחיזוק התמיכה בישראל, תוך הדגשת חשיבות המאבק במלחמת התדמית והיכשלון ההסברתי של ישראל (חדשות פוליטי)
איש הימין השמרן צ'רלי קירק שנרצח לפני יותר משבוע על ידי פעיל שמאל, יובא היום למנוחות בטקס ענק בו צפויים להשתתף כמאה אלף איש | נשיא ארה"ב וסגן הנשיא צפויים לשאת דברים באירוע הענק, בעוד ארונו של קירק קיבל את הכבוד האחרון והוטס על ידי מטוסו האישי של ג'יי די ואנס (בעולם)
ה-FBI פרסם בימים האחרונים את ההתכתבות בין רובינסון לשותפו לחדר, כשהודה בפניו שהוא ביצע את רצח צ'רלי קירק באוניברסיטה ביוטה | ההתכתבות המלאה מקפיאת הדם של הרוצח הפוליטי הראשון מזה עשרות שנים (חדשות, בעולם)
טיילר רובינסון, רוצחו של צ'רלי קירק, הופיע אמש בבית המשפט בשיחת וידאו בה היה נוכח גם התובע | התביעה אמרה לשופט כי היא דורשת עונש מוות כנגד הנאשם | השופט הורה להעמיד עורך דין שיגן על זכויותיו של הרוצח |כך הגיב רובינסון להקראת האישומים (בעולם)
ראש ה-FBI חשף היום פרטים חדשים מחקירת הרצח של צ'רלי קירק, המקשרים באופן ישיר את טיילר רובינסון למעשה הרצח | למרות שלא הודה במעשה בפני החוקרים, ייתכן מאוד שהרשויות לא יזדקקו להודאתו של רובינסון כדי להאשימו ברצח (בעולם)
אחרי רציחתו של צ'רלי קירק, בבריטניה לא לוקחים סיכונים מיותרים ומכינים את אחד המבצעים האבטחתיים הגדולים בתולדות המדינה | הנשיא טראמפ צפוי לנסוע בכרכרה פתוחה רתומה לסוסים, מה שמהווה אתגר בטיחות לא קטן עבור המשטרה |כך יאובטח האיש החשוב בעולם, הנשיא דונלד טראמפ (בעולם)
טיילר רובינסון, האיש שרצח את המשפיען הימני צ'רלי קירק עומד בפני מספר אישומים חמורים שיוגשו כנגדו בבית המשפט ביוטה | לפי הדיווח, הפרקליטות מתכננת להגיש כנגדו בין היתר אישום בעבירת רצח בנסיבות מחמירות, אישום שצפוי לסלול את הדרך לעונש מוות | גם אם המדינה לא תטיל עונש מוות, הפרקליטות הפדרלית תוכל לדרוש זאת במשפט נפרד (בעולם)
טיילר רובינסון, רוצחו המסתמן של צ'רלי קירק אינו משתף פעולה עם החוקרים, כך עולה מדברים שאמר מושל יוטה | לא ברור אם החוקרים יזדקקו להודאתו לצורך הגשת כתב אישום ביום שלישי הקרוב, שכן הוא הודה בפני בני משפחתו וקרוביו והם משתפים פעולה באופן מלא עם רשויות החוק (חדשות)