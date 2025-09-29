המשטרה הזמינה לחקירה שישה נערים קטינים, הגדול שבהם בן 14, בחשד להשחתת קברים בבית העלמין בבני ברק - בין היתר את קברו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל | מבדיקה שנערכה הרקע להשחתה הוא קטטה ומעשה קונדס ביניהם (משטרה)
לאחר עימותים בין רועי צאן יהודים, לבין ערביים תושבי חברון בליל שישי האחרון, החליטו בצה"ל לצאת לפעילות מבצעית, בה השחיתו ופגעו בציוד בניגוד לפקודות | מפקד הפיקוד בלוט: "מדובר באירוע חמור המנוגד לרמה המקצועית והערכית, של צה"ל" (צבא)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.