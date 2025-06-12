המשטרה בהודו עדכנה הערב (חמישי) כי איתרה ניצול אחד מהתרסקות מטוס ה"דרימליינר" של חברת "אייר אינדיה" באחמדבאד, זאת בניגוד להערכות הראשונות כי אין ניצולים מהמטוס | קצין משטרה במקום אמר כי הניצול נמצא בבית החולים ומקבל טיפול רפואי (בעולם)
ועדת הכלכלה קיימה היום דיון מעקב אחר צעדי וולט, בשל החשש כי החברה מנצלת את כוחה לרעה | ח"כ רון כץ הציע לוולט לא להחרים את הכנסת: "זה לא יעבוד" | רשות התחרות: "נציע לשר הכלכלה לחייב בחוק את האפליקציות, להעביר מידע למסעדנים" | וולט: "הטענות על בלעדיות שקריות" (כלכלה, צרכנות)