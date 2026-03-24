ראש ממשלת הודו מודי שוחח היום עם נשיא ארצות הברית טראמפ, שיחה ראשונה לכאורה מאז פרוץ המלחמה | בפוסט שפרסם, אמר מודי כי דיברו על מיצרי הורמוז וציין כי שמירה על נתיב המים פתוח - הוא דבר חיוני לעולם כולו | מודי קרא ל"הפחתת הסלמה ושיקום השלום בהקדם האפשרי" (מדיני)
ראש ממשלת הודו שהגיע לביקור קצר בישראל - אך משמעותי מאוד מבחינת ישראל, התקבל בכבוד רב והבוקר הוא הגיע לזכור את הזוועה שעבר העם היהודי בשואה | צפו בטקס המרגש ביד ושם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו (חדשות בארץ)
אחרי שיו"ר הכנסת הציג את ראש ממשלת הודו מודי, שהגיע לישראל, נטשו חברי האופוזיציה את האולם בזמן נאומי אוחנה ונתניהו, לאור אי הזמנת נשיא העליון לטקס - וחברי כנסת לשעבר מילאו את מקומותיהם | מודי התקבל בשאגות "מודי! מודי!" ובמחיאות כפיים סוערות | שידור ישיר מהכנסת (אקטואליה)
בעוד יומיים ינחת בישראל ראש ממשלתה של המדינה המאוכלסת בעולם, ובכנסת מנסים להימנע ממראות של מליאה ריקה | בקואליציה מצאו פתרון ולפיו יוזמנו אל הדיון ח"כים לשעבר שימלאו את המליאה, כפי שהיה כאשר נאם הנשיא טראמפ (פוליטי)
נתניהו פתח את ישיבת הממשלה בהתייחסות לביקור ראש ממשלת הודו מודי. הוא דיבר על מערכת בריתות אזורית ושיתוף פעולה בהייטק ו-AI: "אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן. השתכשכנו במי הים התיכון, והרבה מים זרמו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן" | צפו (בארץ)
יו"ר האופוזיציה לפיד תקף הערב את החלטתו של יו"ר הכנסת אוחנה לא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה | "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע" הצהיר (פוליטי)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התקשר אמש לאחל "יום הולדת שמח" לראש הממשלה ההודי נרנדרה מודי לרגל מלאת לו 75 שנה | "ידידי ראש הממשלה", כתב טראמפ וזכה למחווה דומה, למרות מתיחות חסרת תקדים בין המדינות בעקבות החלטת טראמפ להטיל מכס גבוה במיוחד על הודו (בעולם)
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, נועד בבית הלבן עם ראש הממשלה ההודי, נרנדרה מודי | השניים דנו באסטרגיה כלכלית חדשה ליצירת מסדרון מסחרי ימי חדש שיחבר את הודו, דרך ישראל ואיטליה, לארצות הברית דרך נמלים, מסילות רכבת וכבלים תת-ימיים (חדשות, בעולם)