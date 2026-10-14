מערכת הבחירות למושלות מדינת ניו יורק מתחממת: המועמד הרפובליקני ברוס בלייקמן, המנסה לצמצם את הפער מול המושלת הדמוקרטית המכהנת קת'י הוקול, משתמש באזהרות חריפות במיוחד בניסיון לגייס את הקול החסידי.

הקלטות שפורסמו ב'ניו יורק טיימס' מפגישה סגורה שקיים ביום ראשון האחרון בוויליאמסבורג שבברוקלין חושפות אזהרות חסרות תקדים מפני התפרצויות אלימות ואנטישמיות.

בלייקמן, ראש מחוז נסאו ויהודי שומר כשרות, נשמע בהקלטה מזהיר את המנהיגים החסידיים: "אם יהיו כאן התפרעויות, אם ישרפו את הישיבות ובתי הכנסת שלכם, ישרפו את בתיכם ויפגעו קשות בנשים – אתם חושבים שזוהראן ממדאני יעצור אותם?". הוא הוסיף כי למושלת הוקול "אין את עמוד השדרה", והזהיר כי המצב עלול להידרדר לאירועים קשים בהרבה ממהומות קראון הייטס ב-1991.

סערה בקהילה: "הפחדה פוליטית" מול "חשש אמיתי"

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הדברים עוררו סערה בקהילה היהודית בניו יורק. הרב משה אינדיג, ממנהיגי חסידות סאטמר התומכת בהוקול, תקף את בלייקמן וציין ל'ניו יורק טיימס' כי מדובר בניסיון הפחדה זול, תוך שהוא משבח את תגובת המשטרה וראש העיר ממדאני לאירועי אנטישמיות בעיר.

לעומתו, הרב דוד כץ, מנכ"ל קרן המורשת הישראלית שנכח בפגישה, גיבה את בלייקמן וטען כי עמדותיו של ממדאני כלפי צה"ל וישראל אכן מערערות את תחושת הביטחון של היהודים.

בלייקמן עצמו לא הכחיש את ההקלטות ומסר כי ממדאני מסרב לגנות קריאות קרב של מחבלים. ראש העיר ממדאני סירב להגיב, אך מקורבו אסד דנדיה האשים את בלייכמן בליבוי שנאה ואיסלאמופוביה.

יצוין כי ממדאני עצמו הותקף לאחרונה בעצרת לזכר ה-7 באוקטובר על ידי מפגינים פרו-פלסטינים קיצוניים שהניפו דגלי חיזבאללה ותמונות סינוואר, לאחר שפרסם פוסט בו האשים את ישראל ב"רצח עם" ו"אפרטהייד".