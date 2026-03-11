התקיפה באיראן עדיין מתמהמת, אך לא רק בישראל לחוצים ולא יודעים מה ילד יום, באיראן חודשו המהומות בשני מוקדים עיקריים, במקומות האבל ובאוניברסטיאות, שם הצעירים לא נרתעים כל כך מהמשטר ויוצאים להפגנות אלימות ברחובות (חדשות בעולם)
מלחמת אחים? כך הפכה בני ברק למאה שערים: סיקור נרחב | לטובת מי שלא שם לב: מערכת הבחירות תשפ"ו כבר בעיצומה | חוששים מאנרכיה: המנהיגים החרדים דוחפים לחקיקת חוק הגיוס - וזו הסיבה | פרסום ראשון: המהפכה בצורת הישיבה ב'קיבוץ' של יסודות | הגר"ש מרקוביץ' מסתבך: תלמידי הגרב"ש זצוק"ל מתנגדים להחלטה לעבור לביתר (מעייריב)
תיעוד מצמרר מרחוב חגי: במהלך המחאות בבני ברק, עלה בלהבות אופנוע משטרתי שבתוכו הונחו תפילין וסידור תפילה של שוטר המרחב | כוחות הכיבוי שהשתלטו על האש נדהמו לגלות את תשמישי הקדושה המפויחים בתוך הריסות הכלי השרוף, לצד הניידת שהתהפכה (חרדים)
גל גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית בעקבות התקיפה האלימה בבני ברק: ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ והרמטכ"ל זמיר מזהירים מפני אנרכיה ודורשים מעצרים מיידיים. באופוזיציה תוקפים בחריפות: "זו חרפה לאומית, כל מי שהשתתף בתקיפה חייב למצוא את עצמו בכלא" (בארץ)
מהומה מתפתחת ברחוב חגי בבני ברק, לאחר שכוחות משטרה הגיעו למקום במטרה לחלק זימוני התייצבות לצה"ל | עד כה נעצרו 12 מפירי סדר, כשבמשטרה מבהירים כי יפעלו ביד קשה נגד האנרכיה המשתוללת ברחובות | הראשון לציון הגר"י יוסף: "קומץ פורעים המחללים שם שמים, להוקיעם ולהוציאם מחוץ למחנה" (חרדים)