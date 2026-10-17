תקרית דיפלומטית חריגה התרחשה בשבת האחרונה בכפר הפלסטיני טייבה שבשטח B ביהודה ושומרון, כאשר קבוצת פורעים יהודים רעולי פנים תקפה באלימות נציגים ודיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין, לצד פעילים ישראלים, שהגיעו למקום במסגרת מסיק זיתים. על פי הערכת צה"ל, מדובר באירוע חמור שעורר תגובות זעם באירופה ופתח חקירה מיידית.

בתיעודים שהופצו מהאירוע נראים כשבעה פורעים רעולי פנים מתקרבים באיום אל רכב הדיפלומטים כשהם חמושים במקלות ובאבנים, ואף רודפים אחריהם באמצעות טרקטורון. באחד התיעודים נראה ברנדר בודו, ראש העיר של אולנואה-אמריס שבצרפת, כשהוא יושב על הקרקע, נשען על הרכב ועונד את דגל ארצו על גופו במטרה לזהות את עצמו.

לטענת המשלחת הדיפלומטית, ראש העיר הצרפתי נדחף באלימות במהלך התקיפה. בנוסף, תועד נזק ישיר ושבר בחלון רכב השייך לקונסוליה הבלגית. על פי העדויות, הפורעים תקפו גם מוסקים פלסטינים תושבי הכפר הנוצרי, הנחשב לכפר הנוצרי האחרון ביהודה ושומרון.

עמית אורפלי, אחד הפעילים הישראלים ששהו במקום, טען למחדל ביטחוני: "עדכנו בזמן אמת את הצבא שלא הגיע או ענה. הם איימו שיהרגו אותנו". יצוין כי התקרית מתרחשת בצל מדיניותו החדשה של שר הביטחון הנכנס, ישראל כ"ץ, שהחליט עם כניסתו לתפקיד לבטל את השימוש בצווי מעצר מנהליים כנגד יהודים ביהודה ושומרון.

התקרית גררה תגובה חריפה ומיידית באירופה. סגן ראש ממשלת בלגיה ושר החוץ, מקסים פרבו, פרסם הודעת גינוי נוקבת: "אני מגנה בחריפות את המתקפה של מתנחלים רעולי פנים בטייבה נגד פלסטינים, הקונסול הכללי שלנו, דיפלומטים צרפתים ופולנים וכן נציגים קתולים".

פרבו הוסיף: "ראש עיר צרפתי הותקף ורכב בלגי ניזוק. הצוות שלנו בטוח כעת, אך פלסטינים מתמודדים עם אלימות זו מדי יום. קטיף זיתים, דיווח על החדשות או ביצוע תפקידים דיפלומטיים לעולם לא אמורים לסכן איש בפני מתקפה". ראש עיריית טייבה הצטרף לגינויים ומסר כי "מתנחלים תקפו משלחות זרות במהלך ביקור אזרחי במסגרת עונת המסיק".