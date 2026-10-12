מתקפת סייבר חסרת תקדים פגעה במהלך הלילה שבין יום ראשון ליום שני במאות סופרמרקטים ברחבי צרפת, כאשר האקרים השתלטו על מערכות הקירור והפעילו את מנגנוני ההפשרה.

המתקפה גרמה לעליית טמפרטורות קיצונית במקררים ובמקפיאים – חלקם הגיעו לטמפרטורות של עד 50 מעלות צלזיוס. כתוצאה מכך, כמויות גדולות של מזון הושמדו, ובחלק מהסניפים אף פרצו שריפות.

הרשתות הגדולות שנפגעו כוללות את אינטרמרשה, קרפור וקואופרטיב U. כ-150 סניפים של רשת אינטרמרשה לבדה נפגעו מהמתקפה, ולצד זאת דווח על עשרות סניפים נוספים של רשתות אחרות שהושפעו. הסניפים נאלצו להשליך מוצרי מזון טריים וקפואים כדי למנוע סכנה בריאותית לצרכנים.

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, הורה לרשות הלאומית לאבטחת סייבר לפתוח בחקירה מקיפה של המתקפה. על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, אחת האפשרויות הנבדקות היא ניצול פרצת אבטחה בתוכנה של חברת דנפוס הדנית, המתמחה בייצור מערכות לניהול קירור. החברה מסרה כי המערכות שנפגעו הפעילו גרסאות תוכנה מיושנות שלא עודכנו.

הרשויות בצרפת מתאמות את הבדיקות עם מדינות אירופיות נוספות, מתוך חשש שמערכות דומות נפגעו גם מחוץ לגבולות צרפת. היקף הנזק הכספי הכולל טרם הוערך, אך מדובר בנזק משמעותי ביותר.