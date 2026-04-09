ראש מערך הסייבר הלאומי חשף זינוק של 55% באירועי תקיפה מאז ה-7 באוקטובר. התוכנית הלאומית החדשה: גיוס בינה מלאכותית ומחשוב קוונטי לבלימת המערכה הבאה, שעלולה לשתק את המדינה ללא יריית כדור אחת. כל הפרטים על חומת המגן הדיגיטלית (בארץ, טכנולוגיה)
מבקר המדינה נאם בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתריע: "טוהר הבחירות בסכנה" | לדבריו: "מצאנו ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על בחירות 2026. על הממשלה וועדת הבחירות להתעשת ולהיערך" (חדשות)
בשיא העומס של החגים ויומיים לפני יום כיפור, נוסעים רבים בשדה התעופה בן גוריון מדווחים בשעה האחרונה כי מערכת ביקורת הגבולות בנתב"ג נפלה | נבדק החשד כי מדובר במתקפת סייבר | מרשות האוכלוסין נמסר: "המערכת שבה לפעול כסדרה" (תעופה)
לפי דיווח שמתפרסם הבוקר ב'וול סטריט ג'ורנל', המודיעין הסיני שיגר מייל מזויף בשם חבר הקונגרס אמריקני שהכיל נוזקה, במטרה לרגל אחר מידע אמריקני פנימי | סין הכחישה את הידיעה ורטנה על "האשמות לא מבוססות" מצד גורמים אמריקנים (בעולם)
הסוכנות האמריקנית שאחראית על תחזוקה ותכנון של מאגר הנשק הגרעיני של ארה"ב (NNSA) נפרצה בעקבות פרצת אבטחה בתוכנת העבודה המשותפת SharePoint של מיקרוסופט | לא ידוע על מידע רגיש או מסווג שנחשף בשל הפרצה (בעולם)
בימי מבצע עם כלביא, נעשו ניסיונות תקיפה רבים של פורצני סייבר איראנים נגד מערכות הביטחון וההגנה של ישראל | במקרים של תקיפת יעדים צבאיים האויב ספג כישלון מהדהד | רק במקרים בודדים של תקיפת יעדים אזרחיים היו שיבושים חלקיים ומקומיים (ביטחון, בארץ)
מאז שעות הבוקר, כספומטים אינם מסוגלים להוציא כספים ולהתחבר לשרת של על הבנק המרכזי במשטר האייתולות | גוף אנטי-משטרי לקח אחריות על מתקפת הסייבר והודה גם "לאחרים" שסייעו | כל הפרטים על האירוע שמשתק הבוקר את הכלכלה האירנית (חדשות)
סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה הבוקר כי חברת תשתיות התקשורת של איראן סיכלה אתמול "מתקפת סייבר גדולה" נגד התשתיות במדינה | לפי הדיווח, המתקפה היא "אחת המורכבות והנרחבות ביותר" שידעה איראן | מתקפת הסייבר מגיעה כיממה לאחר יום שבת, אז אירע פיצוץ בנמל בנדר עבאס שבדרום איראן, והצית שריפה גדולה שבה נהרגו כ-40 בני אדם ונפצעו למעלה מ1,200 (בעולם)