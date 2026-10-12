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קדושה במקום העבודה

ספר תורה הוכנס לבית הכנסת במפעל פאבובוד בניו ג'רזי

מעמד מרגש במפעל ייצור ארונות המטבח בניו ג'רזי: ספר תורה מהודר הוכנס לבית הכנסת "עובד השם" | האדמו"ר מסאטמר פצח בריקוד נלהב, והמונים ליוו את הספר בתהלוכה חגיגית

הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)

מעמד מרגש של התקיים בבית הכנסת "עובד השם", הממוקם בתוך מפעל ייצור ארונות המטבח והאמבטיה הידוע "פאבובוד" (Fabuwood) בניו ג'רזי שבארצות הברית.

במפעל הגדול, שבו עובדים יהודים רבים הקובעים עיתים לתורה ומתפללים במקום את כל התפילות במשך היום, החליט בעל המפעל על יוזמה מבורכת: להכניס ספר תורה מהודר כדי שיהיה נגיש לעובדים במקום עבודתם.

כתיבת האותיות האחרונות של הספר נערכה במעונו של שליט"א. בסיום הכתיבה, פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם ספר התורה, במעמד שהיה נוכח בו קהל רב.

לאחר מכן, המוני משתתפים ליוו את ספר התורה בתהלוכה חגיגית עד לשערי המפעל הגדול. עם הגעת הספר לבית הכנסת, התקיימה סעודת מצווה שבה השתתפו כלל העובדים ובני משפחתו של התורם. במהלך הסעודה נשמעו דברי תורה ואגדה מפי דרשנים ורבנים, שדיברו על הזכות הגדולה שבקביעת קבע של תורה ותפילה במקום העבודה.

האדמו"ר מסאטמר בריקוד עם ספר התורה | צילום: JDN (האדמו"ר מסאטמר בריקוד עם ספר התורה | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)
הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN (הכנסת ספר תורה במפעל פאבובוד | צילום: JDN)

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