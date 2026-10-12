ספר תורה הוכנס לבית הכנסת במפעל פאבובוד בניו ג'רזי

מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה התקיים בבית הכנסת "עובד השם", הממוקם בתוך מפעל ייצור ארונות המטבח והאמבטיה הידוע "פאבובוד" (Fabuwood) בניו ג'רזי שבארצות הברית.

במפעל הגדול, שבו עובדים יהודים רבים הקובעים עיתים לתורה ומתפללים במקום את כל התפילות במשך היום, החליט בעל המפעל על יוזמה מבורכת: להכניס ספר תורה מהודר כדי שיהיה נגיש לעובדים במקום עבודתם.

כתיבת האותיות האחרונות של הספר נערכה במעונו של האדמו"ר מסאטמר שליט"א. בסיום הכתיבה, פצח האדמו"ר בריקוד נלהב עם ספר התורה, במעמד שהיה נוכח בו קהל רב.

לאחר מכן, המוני משתתפים ליוו את ספר התורה בתהלוכה חגיגית עד לשערי המפעל הגדול. עם הגעת הספר לבית הכנסת, התקיימה סעודת מצווה שבה השתתפו כלל העובדים ובני משפחתו של התורם. במהלך הסעודה נשמעו דברי תורה ואגדה מפי דרשנים ורבנים, שדיברו על הזכות הגדולה שבקביעת קבע של תורה ותפילה במקום העבודה.